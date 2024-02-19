全球有超過5000人以上專業人士通過aptd®認證

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目前全球已有超過5,000名專業人士通過APTD®認證，取得ATD所頒發的人才發展師專業認證。台灣知名企業包括台灣中油、遠雄集團、諾和諾德藥品、南山人壽、台灣銀行、微星科技、資誠永續、聯新集團、趨勢科技等皆有派員參與培訓及通過認證。

什麽是APTD®人才發展師？

APTD® 人才發展師（The Associate Professional in Talent Development）是 ATD 認證學院（ATD CI）為人才發展專業人士提供的一項認證。APTD® 專為在職場工作（三年以上經歷）想要系統化提升職業能力，並且證明自己已有實力的人才發展從業人員所設置。如果個人想要獲得 APTD® 認證，必須在滿足報考資格的要求，也需完成兩個小時的標準化考試且成績合格。通過認證的人士可以在姓名後加上 APTD® 稱謂。

目前ATD台灣交流會也專為台灣學員推出aptd培訓班，通過7週線上、線下混成式學習，引導學員了解ATD人才發展能力模型™的核心知識，並且協助學員整理aptd認證考試的重點，也能在學習過程中與ATD專業講師進行線上諮詢，更能透過3次線上模擬考試及 ATD 專業講師進行考題分析檢討提升學員通過認證的信心！

通過APTD®認證的益處？

專業知識與技能提升：

學員通過APTD®認證後，能獲得更深入且系統性的人才發展知識和技能。不僅有助於個人在職場中能更有信心地應對挑戰，更確保了他們能夠為組織提供優質的培訓發展計畫。

人際網絡擴展：

通過參與APTD培訓班課程，學員有機會與同行專業人才發展領域的同學建立深厚的人際網絡。這種橫向網絡不僅可以促進實務經驗的分享，還能與國內外人才發展領域的專家建立聯繫。

組織應用與升遷機會：

APTD課程提供的知識與技能使學員能更全面地應用在公司的人才發展計畫中。有助於提高其在職場中的專業度及可靠性，同時也為個人職涯升遷提供了更順暢的管道。

學習資源和專業認證講師支持：

通過課程，學員可以與同學及認證講師建立深厚連結，除了在學習上獲得更多的資源和支持，也能透過講師及學員的分享，深入剖析個人的職涯規劃及未來趨勢。

提供結構及外在動力：

培訓班本身在混成式環境中提供了專業結構，有助於學員更有效地學習；同時也透過課程建立學員間的連結促進討論及表達，提供了很好的外在動力，鼓勵學員在學習上能持續努力。

APTD®認證提供專業人士對於職涯發展更加有利的證明，讓人才發展領域從業人員能更明確的瞭解自身能力，實現自我、組織的永續發展！

如想了解更多有關APTD®認證的相關資訊，歡迎點擊連結了解更多：https://www.atdtw.org/certification/21