大梨山垃圾瀑布春節延燒10天 環保局將設垃圾子車

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中市大梨山地區因地處偏遠，加上民宅散落各處山徑內，垃圾車不易到達，許多民眾將垃圾任意丟棄在山谷，形成垃圾瀑布。農曆春節期間，梨山民生巷一處垃圾瀑布起火燃燒，因位在深谷滅火不易，延燒10天才撲滅，地方呼籲相關單位重視梨山垃圾瀑布問題。台中市環保局表示，市府除不定時編列預算清理垃圾瀑布，並希望透過重點放置垃圾子車，改善民眾亂丟垃圾習慣。

梨山義消分隊長陳錫健表示，2月6日晚上接獲民眾報案指梨山民生巷發生火警，消防及義消兄弟出動滅火，至現場發現是一陳積多年的垃圾堆，簡稱「垃圾瀑布」，由於火勢一發不可收拾，消防及義消同仁犧牲過年假期，經過10天努力，終於將垃圾瀑布大火撲滅。

陳錫健說，山區農業缺工嚴重，許多農友找來外籍移工協助，移工亂丟垃圾，冬天因天乾物燥容易起火燃燒，呼籲大家注意果園周圍廢棄枝條的處理，並約束移工勿再亂丟垃圾，也呼籲相關單位正視梨山垃圾瀑布問題，還給大家梨山更美麗的風景。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，清潔隊的垃圾車主要行駛在台8線及台7線等主要道路，但很多民眾住在更偏遠的山區，處理垃圾不易，所以有人會自行焚化，有人則就近丟至山谷裡。

和平區清潔隊長陳硯表示，針對垃圾瀑布問題，清潔隊定期派員巡查，並針對亂丟垃圾的地點，豎立告示牌、設置圍籬及監視器，加強防範，但許多農友雇請外籍移工開搬運車載運垃圾丟棄，因無法辨識車輛及身份，根本無法開罰，致去年開罰案件掛零；和平區公所秘書王正顯表示，因垃圾瀑布多位在很深的山谷，清理費用龐大，區公所經費拮据，需市府或中央補助才有辦法處理。

環保局長陳宏益表示，環保局會不定期編列經費清理垃圾瀑布，將規畫在熱點區域或偏遠的地區設置垃圾子車，方便民眾倒垃圾，以改善梨山地區垃圾瀑布的問題，但民眾觀念改變才能治本。