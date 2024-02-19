期貨最新報價 2／19期交所夜盤行情

02/19(一)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期024今天17時58分(較開盤參考價) 下跌2.00點，為18,667點。
2.盤後時段電子期024今天17時43分(較開盤參考價) 下跌0.25點，為958.00點。
3.盤後時段小電子期024今天17時55分(較開盤參考價) 上漲0.05點，為958.30點。
4.盤後時半導體30期貨024 結算在5,266點，（今日無成交）。
5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天17時56分(較開盤參考價) 下跌0.10點，為141.00點。
6.盤後時段美國道瓊期貨034今天16時52分(較開盤參考價) 下跌1.00點，為38,707點。
7.盤後時段美國標普500期034今天16時24分(較開盤參考價) 下跌3.00點，為5,021點。
8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時04分(較開盤參考價) 下跌6.00點，為17,786點。
9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天16時33分(較開盤參考價) 下跌6.50點，為4,557點。
10.盤後時段富時100指數期貨034今天17時59分(較開盤參考價) 上漲4.00點，為7,692點。
11.盤後時臺幣黃金期貨024 結算在7,696點，（今日無成交）。
12.盤後時布蘭特原油期貨054今天16時35分(較開盤參考價) 下跌2.00點，為2,571點。
資料來源：台灣期貨交易所