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期貨最新報價 2／19期交所夜盤行情

期貨示意圖。圖／Freepik
期貨示意圖。圖／Freepik

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02/19(一)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)

1.盤後時段臺指期024今天17時58分(較開盤參考價) 下跌2.00點，為18,667點。

2.盤後時段電子期024今天17時43分(較開盤參考價) 下跌0.25點，為958.00點。

3.盤後時段小電子期024今天17時55分(較開盤參考價) 上漲0.05點，為958.30點。

4.盤後時半導體30期貨024 結算在5,266點，（今日無成交）。

5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天17時56分(較開盤參考價) 下跌0.10點，為141.00點。

6.盤後時段美國道瓊期貨034今天16時52分(較開盤參考價) 下跌1.00點，為38,707點。

7.盤後時段美國標普500期034今天16時24分(較開盤參考價) 下跌3.00點，為5,021點。

8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時04分(較開盤參考價) 下跌6.00點，為17,786點。

9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天16時33分(較開盤參考價) 下跌6.50點，為4,557點。

10.盤後時段富時100指數期貨034今天17時59分(較開盤參考價) 上漲4.00點，為7,692點。

11.盤後時臺幣黃金期貨024 結算在7,696點，（今日無成交）。

12.盤後時布蘭特原油期貨054今天16時35分(較開盤參考價) 下跌2.00點，為2,571點。

資料來源：台灣期貨交易所

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