重塑企業核心供應鏈 安永攜手o9 Solutions提供完整解決方案

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隨著技術的快速發展，企業必須重塑營運和開拓業務的方式。安永企業管理諮詢服務股份有限公司(簡稱安永企業管理諮詢)宣布與企業人工智慧系統平臺供應商 o9 Solutions 結盟，提供以人工智慧(AI)、機器學習(ML)、大數據和雲端計算為後盾的供應鏈計畫解決方案，支援企業採用整合的業務規劃解決方案，重塑企業的核心供應鏈、銷售、財務損益及永續的表現。

此合作結合了 o9 Solutions AI/ML為核心的規劃、分析和數據平臺 (簡稱 o9 Digital Brain) ，加上安永企業管理諮詢深厚的供應鏈諮詢經驗、系統整合與數據分析能力。o9 Solutions所提供的平臺整合企業的流程，將傳統上緩慢且非全數據整合的供應鏈計畫轉變為單一整合的「智慧計畫」。o9 Digital Brain由專利的企業知識圖譜技術(Enterprise Knowledge Group，EKG)所驅動，協助企業串接不同的數據來源，以獲取更精確的商業洞察來協助企業做出精準的決策。藉由 o9 Solutions 透過AI/ML 平臺協助企業進行數位供應鏈轉型並及早偵測到潛在的供應鏈風險，客戶的產業涵蓋了食品和飲料、消費品、零售、工業製造、電信、汽車、高科技製造、半導體等。

安永企業管理諮詢服務股份有限公司總經理黃昶勳表示：「此次結盟展現了安永企業管理諮詢更具差異化的先進能力，提供客戶供應鏈轉型平臺的另一個優質選擇。我們能協助客戶在面對各式各樣的供應鏈挑戰下，透過最新的平臺來加強供應鏈韌性、為企業帶來更高的價值。」

o9 Solutions Growth Markets and Global Alliances 副總經理 Tanguy Caillet 表示：「我們很高興能與全球企業值得信賴的合作夥伴安永企業管理諮詢建立合作關係。此平臺將企業的規劃和決策過程進行轉型和數位化，也期待與安永企業管理諮詢合作能提供穩健的業務規劃轉型，協助企業獲得推動業務發展所需的業務洞察力和決策工具。」