「白金漢音樂教育系統」引進台灣學子大福音

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獲得國內外音樂家一致認同的白金漢高等音樂檢定，終於引進台灣。這套系統，完全因應現代社會的家長與學習者而設計，為提升學習者的全方位音樂能力，深入淺出劃分出十五個級數及不同項目，讓學員能有系統地隨著檢定的進程，輕鬆有效且順暢地提升音樂能力；同時透過檢定，學習者能明確地確認已擁有及需加強的能力，達到目標明確的效果，檢定費用平易近民，減輕家長負擔。

臺北市立交響樂團的樂團首席姜智譯老師表示，這是一個非常棒的全方位音樂教育系統，讓非科班的孩子學習音樂不再漫無目標。尤其是搭配各式技巧的有趣音階練習與重奏概念的視奏訓練，使用白金漢高等音樂檢定教材系統性的教學，讓學生學習樂器的同時，導入聽音、讀譜、視唱、樂理，及演奏，各項單元一次到位。白金漢音樂教育制定的六大特色，從術科綜合測驗到筆試，讓視唱、聽寫、樂理、節奏、仿奏、重奏等，這些學習音樂非常重要的科目不再只有音樂專科生可以學習，可以讓所有的音樂學習者也能擁有完整的音樂訓練。

國立臺中教育大學助理教授暨弦樂召集人 徐晨又老師認為，當非科班年輕學子下定決心成為專業音樂工作者之際，即使當時擁有優於同齡孩子的演奏能力，也常因對演奏外之音樂基礎能力缺乏，遭遇挫折而中斷。透過白金漢高等音樂檢定教材的學習與評鑒系統，恰能補足學子於這方面的遺憾，使學習者不再對未來感到徬徨。

白金漢高等音樂檢定秉持歐洲的音樂教育思想與觀念而設立，希望藉由檢定教材的引導，教師可在每一堂樂器課程中，用少許的時間教授音樂綜合能力，除了使學員能力提升也使原本的課程更加活潑且多元；每個級數的晉級設定為半年，每半年一次的檢定，也為學員設立了一個短期的目標使學習更有動力。

創新化的檢定系統，15個級數只分為初級、中級、高級三本檢定教材，其內容包含各項目的測驗題庫，課堂的反覆練習可讓孩子的檢定應試更加得心應手，從而建立良好的自信心。目前引進台灣的檢定樂器項目為小提琴、中提琴與大提琴，也是國內唯一有全方位系統的弦樂專業檢定。

白金漢音樂教育機構的官網，獲國內多位演奏家與教育家的推薦，也已經納入中華民國教育部的學生學習歷程中央資料庫，教材與檢定時間地點詳情請搜尋「白金漢音樂檢定」官網。