《半導體》精測去年獲利近12年低 每股賺0.99元、擬配息0.5元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】半導體測試介面廠精測(6510)董事會通過2023年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利0.17億元、每股盈餘（EPS）0.53元，均自次低回升。不過，由於市況復甦力道遜於預期，全年歸屬母公司稅後淨利0.32億元、年減達95.77％，每股盈餘0.99元，雙創近12年低。

精測董事會同步通過股利分派案，決議配發每股現金股利0.5元，金額創歷年新低，但盈餘配發率50.51％，則較去年50％略升。以今日收盤價569元計算，現金殖利率僅約0.09％。公司將於5月30日召開股東常會，補選1席獨董。

精測2023年第四季合併營收7.72億元，季增11.57％、年減32.58％，營業利益0.15億元，較第三季次低轉盈、仍年減達91.58％，均為全年高點。歸屬母公司稅後淨利0.17億元，季增達60.2％、但年減達90.19％，每股盈餘0.53元，均自第三季次低回升。

累計精測2023年合併營收28.84億元、年減達34.27％，為近7年低。營業虧損0.52億元，為上櫃以來首虧、創歷年次低。在業外收益及所得稅利益回沖下，歸屬母公司稅後淨利0.32億元、年減達95.77％，每股盈餘0.99元，雙創近12年低。

觀察精測本業獲利「雙率」表現，2023年第四季毛利率49.83％、營益率2.01％，較第三季48.83％、負2.49％回升，低於前年同期51.08％、16.07％，雙創全年高點。不過，全年毛利率48.23％、為近9年低，營益率負1.83％，為上櫃以來首虧、創歷年次低。

精測表示，去年全球半導體產業面臨終端消費力道不足，智慧手機拉貨動能疲弱、相關晶片庫存去化速度低於預期等挑戰，精測營運面臨庫存調整的產業低潮，下半年市況需求雖見復甦但動能溫吞，使全年營運表現不如預期。

不過，精測仍持續發揮一站式服務商業模式優勢，順應客戶變化調整產品策略，成功推出符合AI手機、電腦等相關新應用晶片所需的混針系列晶圓級測試探針卡，需求逐步回溫帶動去年第四季營收回升至全年高點，獲利亦見回升，為迎接2024年新一波成長帶來契機。

受惠高階晶片探針卡需求全面回溫，精測2024年1月自結合併營收2.33億元，雖月減16.92％、仍年增7.95％，表現淡季有撐，其中探針卡占比達逾4成，為獲利提供關鍵支撐。精測將於明（20）日召開法說會，說明營運概況及展望。