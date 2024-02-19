出國換匯又一利多 兆豐銀大降信用卡線上結匯手續費

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兆豐銀行自2005年以來推出線上結匯可以兆豐信用卡付款，近日更公告自今（19）日起，信用卡線上結匯每筆手續費只收新台幣10元，也就是說，民眾只要信用卡額度夠，就可抓住匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔。兆豐銀強調，以信用卡辦理線上結匯，比照預借現金標準，換匯最高額度僅為信用卡額度的10％。

兆豐銀行是全台唯一提供線上結匯可刷信用卡繳款的銀行，兆豐銀表示，線上結匯得以信用卡付款在2005年即獲中央銀行同意開辦，並副知金管會銀行局，迄今已開辦近20年。

不過，過去兆豐銀線上結匯若以信用卡付款，原本收取的手續費為下單金額等值台幣的1％＋150元。由於疫情後民眾喜愛出國旅遊、有更多外幣需求，各家銀行紛紛推出線上結匯（以匯款或現金方式結帳）免手續費、匯率優惠，兆豐銀為了給卡友更便利的服務，也特別將線上結匯刷卡手續費大幅調降為每筆訂單10元。

以兌換美金1,000元現鈔為例試算，以匯率31.63計算，原本需付新台幣466元的手續費(31,630元 x 1％＋ NT$150)，即日起兌換相同金額只需要支付手續費10元，相差456元。

兆豐銀行線上結匯的外幣減碼優惠，以信用卡結帳仍然適用，包括日圓可減碼0.05分、美元可減碼2分、歐元最多可減碼到3分等，總計高達13種幣別都可享有換匯減碼優惠。

不過，業界認為，使用信用卡支付換匯款項，形同「預借現金」，兆豐銀強調，相較客戶至國外信用卡預借現金額度的成數為信用額度100％，兆豐銀行信用卡可線上換外幣現鈔是依國內預借現金額度的成數「10％」限制，即20萬信用額度可線上結匯額度僅2萬元，實為提供持卡人小額換匯方便，非屬借貸換匯。

兆豐銀也說明，此次調整收費標準，是為降低持卡人交易負擔，善盡普惠金融ESG，並非促銷活動。

兆豐銀線上結匯與其他銀行程序大致相同，民眾可指定家裡附近的分行或直接到機場分行提領現鈔，只要先在線上結匯的系統填寫好需兌換的金額、指定領取的分行與時間即可，兆豐銀於桃園機場兩個航廈都有據點，也可以在出國當天依據營業時間直接去機場提領。