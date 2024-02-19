2月春節先休兵 企業發債睽違一年再現掛零

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過年季節性因素影響，企業發債縮手，保留額度等待3月進場搶錢，根據櫃買中心統計，2月以來傳統發債大戶全員縮手，全月公司債包含轉換公司債全數掛零。銀行資金調度主管表示，2月遇到春節假期因素，市場全數先停手，預計3月蓄勢待發，發債規模逐步出籠，加上台電、中油籌資規模都比去年更高，全年發債規模仍可期。

今年有望邁入降息年，市場預期最快5月美國將啟動降息，台灣公司債與公債的信用利差預料將收斂，觀察1月發債大戶相繼發債籌資，包括中油發出202億元最高，其次為台電發債149億元，合計整體衝出625.5億元公司債，創近十年來1月最高發債金額。

不過，2月遇到春節，市場發債先停手，2月至今整體發債量仍是空空如也，已連續兩年2月均掛零，而觀察歷史企業發債量，過往即使有春節當月，至少都有零星發債，前一次單月發債量掛零，已要回溯至2009年3月。

銀行主管指出，今年以具有指標地位的信評AAA公司來看，台電及中油今年發債有增無減，今年包括中油發債預計高達1,050億元，台電規畫發債1,500億元，而另一發債大戶台積電在美國、日本擴大投資，考量資本支出居高，發債規模應維持不墜，可望高於去年857億元。

銀行主管也提到，今年高評級發債大戶規模大增，合計籌碼供應即超過3,000億元，若考量市場供需壓力，發債量大將壓縮利差收斂幅度，也不排除其他企業發債意願因此下降。

去年企業發債一路衝高，6月更一舉突破千億大關，但去年底發債量喊卡，11、12月規模大減，全年達7,731.51億，無緣挑戰史上最高8,425億元，今年首月企業重啟發債重回600億元之上，2月企業發債全數停手，等3月發債大咖重新開機，尤其台積電第一季進場發債，將帶整體發債量衝高。