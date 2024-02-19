鄭麗君扛交接小組重任動向受矚 入府任祕書長呼聲高

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總統府今天（19日）公布，今日已於府內召開第一次交接小組會議，受矚的是準總統賴清德的交接小組成員中，包括傳言中的閣揆人選鄭麗君，引發外界腨測鄭麗君的動向可能與總統府祕書長一職有關。

總統府今天公布，負責統籌交接事項成員，卸任總統交接小組為總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、副秘書長張惇涵、國家安全會議副秘書長徐斯儉、第一局局長郭宏榮；接任總統交接小組為副總統當選人蕭美琴、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安、副總統辦公室主任陳羿伶、民進黨代理秘書長楊懿珊。

正值總統當選人賴清德正思考府院的人事布局的關鍵階段，過去扁馬或馬蔡的交接小組成員，都被視為進入新政府的重要觀察指標。這次罕見的是，準總統的交接小組成員層級高到由準副總統蕭美琴領軍，層級之高為歷年首次。

再者，過去擔任交接小組的要角，就是新總統身邊的重要幕僚長或新政府重要人事布局成員，例如扁馬交接小組成員詹春柏，就出任馬政府首任的總統府祕書長，馬蔡交接時，蔡英文2016勝選時派出黨祕書長吳釗燮出任交接小組召集人，520時吳就入府擔任國安會祕書長，一年多後也出任府祕書長一職。

而坊間針對閣揆人選的猜測，鄭麗君都一直是顆活棋，主因在選戰中協助賴清德處理很多事物，並擔任國政白皮書的召集人，但黨政人士認為，鄭的政治經歷太單純，一直擔任文化界的耕耘者，面對充斥「豺狼虎豹」的國會生態以及黨內前輩很多輩份都比她高，鄭麗君出任閣揆恐無法壓住陣腳，加上鄭過去行事風格事必躬親恐會過勞，預料會很快陣亡。

無論如何，賴清德對鄭麗君有一定信任度，不論閣揆或副手搭檔，鄭麗君都是被討論的熱門人選，黨政圈看好由鄭麗君擔任賴的府祕書長最適合不過，府祕書長除了要協助總統協調府院黨事務，處理府內大小事物，甚至要接見外賓，因此鄭麗君的下一步動向，似乎逐漸浮出檯面。