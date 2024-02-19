群創徵才，向AI、軟體人才招手

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群創集團積極培育跨域菁英，對外鎖定新世代研發、AI、軟體人才，將首度擴大海外優秀人才招募，打造多元菁英團隊，致力集團國際佈局發展。

群創尊重每位員工的獨特性，亦重視性別、種族、國籍共融，提供平等培育與晉升機會，2024年群創高階經理人晉升中，女性占比達57％，展現性別對於群創不是科技業的職場玻璃天花板，以落實推動性別平權、促進人才多元共融的友善職場。隨著群創集團國際化發展，全球員工涵蓋29個國籍，辦公室已成為一個小型的聯合國。為融合不同背景人才，今年群創首創DEI(Diversity, Equity and Inclusion多元共融)專責部門，跨越種族規劃多元國家文化日，強化內部跨文化的溝通能力，提升職場彈性與促進團隊合作。不設限就業年齡積極照護中高齡員工工作權，提供樂齡員工生活及工作協助，認同性別多元化設置多元友善廁所。

群創建立員工培育方案，架構群創大學23學程，提供多元專業的課程，並依據不同層級管理者職務需求，以系統化、階層性的學習藍圖，推動人才培育。群創大學半導體學程結合內外部專家預計在三年內養成500名高階封裝大軍。另外，邀請員工「走向全球」陪養國際職涯能力，除提供語言學程，群創預計每年將有200人次同仁外派訓練、海外遊學補助，以打開國際視野，強化企業韌性，推升個人職涯與公司成長共榮雙贏。

群創因應組織轉型與擴大海外佈局，全力推動「國際多元菁英（Global Talent）計劃」預計招募100名海外員工。今年再次啟動海外人才落地計畫，鎖定東南亞人才赴台任職，提供薪資配套方案與一次性福利補助，包括返鄉機票、免費員工宿舍、購車補助、搬遷補助、電信津貼等，保障國際菁英定期返鄉與安心居住，與海外關鍵人才插旗國際市場。

2024年持續推動校園深耕計畫，大舉延攬醫療、車用及半導體所需人才，鎖定重點科系包含電機、電子、資工、材料、化工及半導體相關學院等，並與多所大專院校合作國際生在台留任及職場體驗計畫。今年三月群創將於各校博覽會安排國內外校園新秀一對一技術交流服務，由專人介紹重點職缺、職涯諮詢、現場面試等提供職涯快速通關通道，以提早卡位科技業入場門票。首度提供國際生專屬攤位及一站式服務，預計招募20名校園國際生在台工作及實習機會，鼓勵國際菁英在群創集團發揮長才。

群創校園深耕計畫也將於各大專院校持續發掘關鍵人才，推出「極致獨角獸計畫」研發替代役暨預聘獎金最高可獲得25萬元、研發菁英人才獎學金最高可獲得125萬元，讓校園新鮮人可優先取得職場門票。