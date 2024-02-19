Epson推出戴資穎獨家限量球員卡

為感謝粉絲一整年的支持，Epson在新的一年隆重推出戴資穎限量球員卡，化作新年強運祈福禮物，期盼透過此次球員卡的推出，讓穎迷粉及Epson忠實用戶們能夠有個特別的紀念品可以收藏。

卡片採Epson SurePress L-6534VW數位噴墨標籤印刷技術製作，能夠一次完成電暈、白墨、上光等印刷作業，數位印刷最適合如球員卡等限量商品的中短單印量生產製作。在本次限量發行的球員卡上，球后戴資穎將化身成用戶們的最強神隊友，於多款卡片中演繹Epson各產品線的特色及強大性能，並透過產品的獨特科技為用戶們的日常帶來神助攻。

提及此次的選手卡合作，戴資穎指出，運動選手卡在體育界盛行已久，每一張選手卡也都有其代表的意義，無論是一種成果的證明，或是一個里程碑的達成。Epson這次設計的選手卡，跳脫了舊有的框架，用非常創新的形式將選手卡與產品做結合。而對我來說，除了家人之外，最堅強的後盾就是穎迷粉們，也期盼透過此次選手卡的推出，可以讓穎迷粉、以及廣大的Epson忠實用戶們，能夠有個特別的紀念品可以收藏。」透過Epson高品質列印技術所印製的限量球員卡共計10套進行社群抽獎，Epson忠實用戶以及穎迷粉們請持續鎖定Epson官方粉絲團，關注更多球員卡訊息。