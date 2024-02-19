北市議員實測 高齡獨居長者租屋皆碰壁 都發局：擬推長者積分制

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高齡長者租屋困難，台北市議員詹為元實際聯絡租屋業者、房東，只要提出居住者為「高齡獨居長者」，均遭婉拒。他要求，社宅資源有限，北市府應持續興建老人公寓，包租代管也應跨局處合作，讓房東有意願投入。都發局回應，目前與專業團隊研究社宅針對長者需求納入積分機制。此外，秀山長照園區開發案也預計將提供200床銀髮住宅。

詹為元指出，實際聯絡租屋網的業者、房東，只要提出居住者為「高齡獨居長者」，就會 被以各種理由婉拒，高齡長者租屋困境，市府必須跨局處花心力解決。如國家住都中心的信義兒福A1公辦都市更新案，規畫其中6成戶數優先提供給65歲以上高齡者承租。台北市也該有所規劃不能只依賴中央。

他說，社會住宅資源有限甚至吃緊，長者租屋管道剩下一般租屋、包租代管及老人公寓，但北市老人公寓目前僅4座，且候補人數多達1790人，雖然不論在租金、照護方面都最友善，但需求遠大於供給，社會局應評估輕重緩急及先後順序，優先滿足長者「住」的需求，再討論僅提供照顧功能的長照、日照等社福設施。

詹為元要求，北市在包租代管投入人數人不多，且現階段北市府重量不重質，應更深入分析房東不願意投入、出租的原因，將心比心站在房東立場考慮，並應供房東更多、更完善的協助，社會局也應將現有資源包含獨居關懷系統、緊急救援系統等導入。

都發局回覆，目前社宅約有24％以上戶數供65歲以上長者承租，雖現階段無畫分長者承租的優先保障比例，但正與專業團隊研究輪候制的可行性，也可針對長者需求納入積分機制檢討。

都發局說明，北市包租代管協助弱勢戶比例超過50％，房東不願意投入出租情形，會持續要求委辦廠商做好教育訓練，主動協助房東提供相關出租諮詢、說明稅優政策，並持續與社會局研議於社宅設置社福工作站的可行性。

社會局補充，獨居長者若有居住需求，將由社工協助媒合社區租屋、申請社會住宅和尋求崔媽媽基金會協助，如有租金困難，則協助申請租屋補助或民間捐款等。未來除已參與國家住都中心的信義兒福都更案，設置日照中心外，也參與衛生局規畫的台北市秀山長照園區開發案，預計提供200床銀髮住宅。