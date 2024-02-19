中國經濟下行 公股銀：香港分行不受影響

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財政部次長阮清華17日下午邀集九大公股行庫總經理開會，會中關心在中國大陸經濟下行的風險之下，是否會影響公股銀的香港分行狀況。據了解，公股都回答「不會影響」。本次會議有九大議題，除了業務彙報外，還包括海外聯貸、內稽內控、阻詐、資安強化、ESG等。

由於去年公股銀在柬埔寨、美國等海外分行均傳「踩雷」、受到疫後經濟下行影響，影響海外分行獲利，阮清華除了提醒公股銀注意相關放款業務之外，也特別關心中國大陸目前經濟下行，是否會影響公股銀的香港分行狀況。

公股高層表示，公股高層表示，公股銀在中國大陸曝險金額占淨值比已經大幅降低，公股銀的香港分行大多為存款行角色，多吸收美元存款，近年美元利率上揚、拆放多，各香港分行存款利息收入頗豐，不太會受到中國大陸影響。公股高層進一步說明，只有當美元利率低時，美元拆放不出去，獲利比較容易受到影響。

據了解，該會議九大主題包括重大偶發事件相關程序與遵循、強化內稽內控查核能力、完善內部檢舉制度、ESG（環境、社會及公司治理）、高階財管業務、海外人才進用、海外聯貸貸後管理、資安防護、防阻詐措施等。

其中，在ESG部分，財政部鼓勵公股行庫持續扮演領頭羊角色，參與綠色金融，例如投融資、發債等，並多參與國際ESG相關評比。

另外，在高階財管部分，已有兆豐銀、合庫銀、一銀、華銀四家公股銀取得「財管2.0」執照，財部希望有更多公股銀能爭取該執照，擴大消金動能。財政部也要求各行庫人事晉用要按照制度、內稽內控制度和流程順暢。