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《英國達人秀》冠軍保羅帕茲台南獻唱 黃偉哲邀共賞天籟美聲

  • 中時即時 洪榮志
《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，25日將在安平燈區獻唱。（市府提供／洪榮志台南傳真）
《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，25日將在安平燈區獻唱。（市府提供／洪榮志台南傳真）

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2024台灣燈會好戲連台，《英國達人秀》冠軍保羅帕茲（Paul Potts）暌違16年再度登台，25日將在安平燈區獻唱。鑑於台南甫入選英國知名的《國家地理旅遊雜誌》「2024全球最酷的30個景點」，保羅帕茲也將趁著此行，親身體會台南美食古都的魅力。市長黃偉哲表示，非常期待保羅帕茲的演出，也邀請大家前來台南，一起欣賞他的天籟美聲。

市府表示，保羅帕茲此次登台獻唱，距離2008年首度前來台南開唱，不僅暌違16年，加上適逢台南400年的光榮時刻，讓他十分期待再度以歌聲來感動台南。

市府還說，保羅帕茲2007年在《英國達人秀》勝出，以一介平民歌手一鳴驚人，成為家喻戶曉的百萬歌手，圈粉無數，甚至還因此推出改編自他真實際遇的電影《翻聲吧！保羅》。保羅帕茲此行將在台南停留一周，2月25日在台灣燈會安平燈區獻唱後，3月1日還將於台南文化中心舉辦演唱會，歡迎索票，索票資訊請上台南文化中心網頁查詢。

對於台南入選英國媒體「2024全球最酷的30個景點」，保羅帕茲也認為，能以英國代表的身分，體會台南在地美食、名勝古蹟與豐富的歷史文化，實在機會難得。尤其，安平在1624年全球大航海時代位居東亞重要的轉運站，當年安平5大洋行即有英商德記洋行，雙方海外貿易往來由來已久。

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