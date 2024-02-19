養豬協會為豬農發聲 盼西布特羅事件有結果

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台糖豬肉在年前爆出含瘦肉精「西布特羅」事件，嘉義縣養豬協會理事長林志達質疑全國僅查到一包有瘦肉精，認為是「千面人手法」的政治綁架，林志達表示，他提出這個說法，是為豬農發聲，希望事件最終能有一個結果。

中華民國養豬協會19日下午4點在天成飯店開會，討論產業發展方向、方針，以及全台僅1包豬肉驗出西布特羅的不合理之處，建議監察院應立案調查，由衛福部配合調查，並研議強化實驗室設備水準、加強人員訓練等。

林志達表示，他提出「千面人手法」說法，是為豬農發聲，他指出檢驗20幾次檢驗值都不一樣，令人存疑，也讓豬價浮動，造成養豬人擔憂，對豬農不公平。林志達表示，希望未來政府不分中央地方，可以統一做好檢驗再一起發布消息，才不會影響到豬農或是其他的農作物，也希望這件事最終可以有一個結果。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，春節豬價維持平穩，19日開市有稍微降下來，跌了3到4元，從原本的89元降到86元，但每年過年豬價會稍微疲軟，因市場供需關係；若市場需求夠大，豬又不夠多，就會開紅盤；若豬源過多消費沒有這麼多，豬價就會稍微降價，他表示，元宵節過後豬價才會回穩，他呼籲農業部加強豬隻調節，也希望冷凍公會、肉類公會共同協助，讓豬肉產銷能賺錢。