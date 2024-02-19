新壽今年增資還差55億元 新光金：3月底討論

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新光金今天（19日）召開董事會，針對新壽增資70億元，將以銀行與證券子公司上繳盈餘來增資，會中獨董許永明持保留意見，認為目前的增資計畫無法滿足金管會的期待與要求。新光金也表示，對新壽增資70億元將儘早於第1季完成，另針對今年還有55億元增資，將於3月底召開董事會討論。

新光金董事會今討論新壽增資議案，新光金打算以銀行與證券子公司上繳盈餘來進行增資，會中獨董許永明提出保留意見。

許永明在保留意見中指出四點。第一，同意新光金增資人壽子公司，但對於目前公司所提增資計畫，除了人壽子公司發行次順位債以外，主要將以銀行與證券子公司上繳盈餘來進行增資的作法，持保留意見。因為銀行與證券子公司本身也需要提升資本，才足以應付日益嚴格的資本規範，並強化在市場上的競爭地位。新光金此舉作法，將限制甚至不利於銀行與證券子公司未來的發展。

第二，目前的增資計畫，顯然無法滿足主管機關對於新光金的期待與要求，除了無法確保人壽子公司的資本適足率於今年6月可以滿足資本適足率的規範，也未能履行對於主管機關現金增資的承諾，如此恐置新光金於法律遵循風險之中。

第三，新光金可以思考並採用多元自救方案，但不應將大股東現金增資列為最後選項，否則恐顯然有違反「商業判斷法則」之虞。現金增資雖不是萬能，但如果新光金不立即啟動大股東現金增資，顯然是萬萬不能也不該，因為除了存在人壽子公司無法如期滿足資本適足率的規範並限制銀行與證券子公司發展的風險，風險也有可能傳染並波及金控整體的資本適足率。

第四，建請新光金儘速規劃並啟動大股東現金增資，以履行對於人壽子公司保戶及主管機關的承諾。

新光金做出兩點回應表示，第一，為積極回應主管機關期待，新光金對人壽增資70億元，將儘早於今年第1季完成；第二，將促請財顧公司儘早於3月中提出研究方案，新光金將配合於3月底召開董事會討論，以利儘速提出今年度對人壽增資55億元，及協助人壽今年6月RBC達標的具體計畫。

新光人壽17日召開董事會，決議發行普通股現增15億元，加上還有去年的55億元額度，新光人壽今年會現金增資70億元。但依照新光人壽對金管會的承諾，是從2023～2025年的三年期間現金增資70億元，去年新光金僅用金控帳上現金增資新壽15億元，今年目前僅公告要現增15億元，等於新壽雖今年確定要現增70億元，但今年也還有55億元未達成。