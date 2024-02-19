比特幣將再度登高？減半事件帶來的五個影響

幣圈期待著2024年4月的比特幣減半，幣圈業者認為，虛擬貨幣市場中，少有和比特幣減半相同影響力的事件，每四年發生一次，總在幣圈引起熱烈話題，具體來說，比特幣減半可能帶來的影響有五個層面，包括比特幣的供需影響、對礦工的財務挑戰、市場價量波動、推升幣圈創新及增加長期投資價值。

幣安學院說明，比特幣減半是指一個預編碼事件，該事件在比特幣協定中每21萬個區塊發生一次，週期大約為四年一次，會減少礦工驗證區塊鏈交易所獲得的獎勵。減半的目的是控制新比特幣的發行並維持其稀缺性，確保比特幣的有限供應，進而防止通貨膨脹，可隨時間保有其價值和升值潛力。第一次減半事件發生於2012年，將區塊獎勵減少到25 BTC，後續發生於2016年和2020年，分別獎勵進一步減少到12.5和6.25 BTC，下一次減半會將區塊獎勵減少到3.125 BTC。

幣安學院表示，比特幣減半後，投資人持有的幣量保持不變，但它將間接影響虛擬貨幣生態圈，首先，減半造成比特幣的供應受到限制，依照經濟學觀點，供給下降、需求保持不變或增加時，資產價值可能會上漲，這種稀缺性增加常會引起投資者的興趣；第二，挖礦獎勵減半可能會對礦工的財務帶來挑戰，挖礦的技術需求提升，且能獲得的獎勵減少，礦工可能會在減半後評估其可行性，通常小型或效率較低的礦工會被推出市場。

第三，比特幣減半在歷史上與虛擬貨幣市場波動的增加息息相關，投資人通常預期減半後會引發價格波動和交易活動量增加，進而帶動比特幣的價格正向發展；第四，減半事件會引發區塊鏈社群內的討論，使開發人員和利害關係人探索創新的解決方案，以因應幣圈挑戰，這種技術進步通常會導致新工具的開發，進而促進幣圈的創新成長；第五，對於長期投資者來說，減半事件引起的可預測稀缺性強化了比特幣為數位黃金的說法，對於長期投資人具吸引力，具備隨時間增值的潛力。

Rybit交易所指出，未來比特幣減半將會維持四年一次的規律持續減產，直到總量2,100萬枚比特幣全部被開採為止，代表比特幣的產出數量會隨時間減少而變得稀有，進而推升其價值，今年受到減半事件的影響，看好比特幣在減半後的價格走勢。