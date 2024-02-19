不只比特幣減半影響 幣價波動原因還有兩因素

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雖然比特幣減半對於市場交易量及價格波動性有一定的影響力，但幣圈業者提醒，影響幣價的不是只有減半，從歷史資料可看出，包括宏觀經濟變動因素如通貨膨脹或金融事件，以及投資者心理所導致的行為，有可能同時高度影響幣價。

幣圈業者指出，根據歷史資料來看，理性投資者可能會在比特幣減半事件之前購買，導致減半前就發生價格上漲，但減半後的價格上漲並不是一定會立刻發生，需同時關注其他經濟指標和環境變動，舉例來說，2012年歐洲爆發債務危機時，比特幣在經濟動盪中發揮其價值儲存潛力，導致價格從12美元上漲到2013年的1,100美元；2016年首次帶幣發行熱潮中，超過56億美元資金流向山寨幣，間接使比特幣受益，價格從650美元上漲到2017年12月的2萬美元。

此外，新冠病毒大流行期間，通貨膨脹加劇之下，投資者將比特幣作為避險工具之一，導致其價格從8,600美元上漲到2021年11月的6.8萬美元。也就是說，包含通膨壓力、地緣政治風險、央行貨幣政策等各種宏觀經濟環境的作用，加上投資人面對環境的不確定性而做出的替代投資、分散投資風險的選擇，都可能影響比特幣的價格。

幣圈業者建議，短期內比特幣價格可能因供需動態變化而波動，但投資人更應關注的是比特幣的長期潛在價值與其在投資組合中的地位，比特幣承受住熊市的風暴，減半事件後將受到幣圈創新活動增加的推動，以及市場結構趨勢的支撐，用它的稀缺性展現出比特幣的韌性。