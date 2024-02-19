開放線上結匯刷卡惹議 金管會將約談兆豐銀行

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兆豐銀今（19日）開放線上結匯可用信用卡刷卡付款，引發用刷卡套現的爭議。金管會今表示，除非是「預借現金」，否則不宜以刷卡取得現金。將找兆豐銀詳細了解兩重點，一是其實際的運作模式，二是兆豐銀稱2005年已有取得央行同意的相關內容。

兆豐銀行今宣布，只要進行線上結匯可用信用卡付款，打破業界線上結匯都是用帳戶或金融卡扣款的方式，即便存款不足，但只要信用卡額度夠，就可趁匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔。但此舉卻引發銀行圈熱議，認為恐有踩到監理紅線的疑慮。

銀行局表示，除非是「預借現金」，否則不宜以刷卡取得現金，不管是外幣或新台幣，刷卡是一項支付工具，應該是取得所購買的商品或服務，而不是取得現金。

銀行局指出，現在銀行的信用卡海外「預借現金」服務，通常是客戶人在國外，可能因為錢包掉了等緊急狀況需要一筆錢，同時銀行也會收取較高的費用，是基於有「緊急需求」，但此個案看起來是讓客戶可以趁匯率好時買進外幣，然後挑選適合的時機，再到分行領取外幣現鈔，跟預借現金的「緊急需求」情況不同。

銀行局強調，不鼓勵消費者使用信用卡借款，信用卡的本質是一項支付工具，除非是緊急需求，否則不宜用刷卡來取得現金。

銀行局也表示，將找兆豐銀行詳細了解兩重點，一是其運作模式，與預借現金業務差別在哪；二是兆豐銀行對外說明時，有說2005年已取得央行同意，也有附知金管會，對此銀行局將了解當時的相關內容。