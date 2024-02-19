格上40週年 與陽光加油站用行動做公益 為友善平權加油

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裕隆集團移動服務事業群旗下格上租車邁向40週年，持續展現「閣下至上」企業理念與永續發展精神，以永續全域移動為目標，開創MaaS事業佈局，同時在累積190萬公里公益里程基礎下，持續擴大愛的里程，期望傳遞至台灣每一個角落。各事業主管並以行動支持陽光加油站，擔任一日加油及洗車志工，支持身障就業，力挺多元友善平權，一起為顧客「加油」。

格上租車實踐裕隆集團捐服務替代捐車公益理念，從2016年起已累積逾190萬公里愛的里程，也宣布將開展永續全域移動，以數位及資訊科技創新不同的移動服務體驗，追求永續低碳化、社會關懷的企業永續與環境共榮發展為目標。

日前移動服務群由總經理林群盛帶隊，與行冠企業總經理洪舜彥及格上副總經理高秀枝等主管擔任一日志工，體驗加油員、洗車員的日常，與陽光加油站身障員工一同為格上車隊及顧客加油，展現「閣下至上」的服務精神。

林群盛指出，全域移動的永續發展目標，在為每一種移動生活服務注入愛與關懷，「加油與洗車都是移動服務的一環，陽光加油站協助身障族群學習專業技能，接軌一般職場的多元共融理念，與裕隆集團長期關注的移動平權息息相關」，此次響應友善平權之餘，也是借鑑陽光經驗，為客戶提供更優質的服務體驗」。

裕隆集團移動服務事業一直以來皆以實際行動照顧偏鄉、高齡及身心障礙的移動需求，透過在地夥伴協作，從2016年起服務新北無障礙接送、南迴偏鄉公益交通、TTGO花東區域接駁、以及偏鄉食醫助行的即食專送服務，同時並參與扶植偏鄉中高齡婦女二度就業的花木蘭計畫，去年一年即達成40萬公里里程目標，累積逾190萬公里愛的里程，接下來亦將透過愛的里程數平台的資源媒合，將服務量能放大到全台灣每一個需要被照顧的角落，實現移動平權的理念。