The Kia EV9純電智慧旗艦電動車 2月19日起全台展間巡迴展出

The Kia EV9於去年12月起在台展開線上預售,截至目前已累積400張訂單。為讓更多國內前瞻車主能親身感受其獨特魅力,Kia總代理台灣森那美起亞將自2月19日(一)至3月17日(日)展開為期4周的The Kia EV9全台巡迴活動,敬邀喜愛Kia的朋友們,親身前往感受The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV的新世代魅力!

The Kia EV9繼榮獲2024德國年度風雲車(GCOTY, German Car of the Year)「最佳豪華車」 、2024北美年度多功能車(North American Utility Vehicle of the Year) 、英國TopGear.com 2023年度風雲家庭車Family Car of the year、2023德國金舵獎 (Golden Steering Wheel)「最佳家庭用車Family Car」,近期再度獲得2024英國WHAT CAR? 「最佳純電七人座Best Electric 7-Seater」殊榮!WHAT CAR?評審盛讚:「The Kia EV9有著獨一無二的地位,在這個價位的電動SUV中,它的實用性無與倫比,若要純電、豪華內飾、同時搭載七人座,選擇十分有限。The Kia EV9可說是唯一可舒適容納七人的純電SUV,同時還擁有充足的續航里程。」同時榮獲美國汽車周刊《MotorWeek》駕駛者選擇獎中被評為「最佳電動車(Best EV)」榮譽。《MotorWeek》創辦人兼主持人約翰戴維斯(John Davis)表示:「在與我們分享2024年最佳電動車榮譽的三款全電動汽車中,我們認為只有一款真正改變了今年的遊戲規則,那就是The Kia EV9。作為第一款上市的家庭型三排全電動SUV,The Kia EV9不僅為電動車樹立了新標竿,更為整個家庭SUV樹立了新標竿。」

Kia總代理台灣森那美起亞特於2月19日(一)起,展開The Kia EV9全台巡迴活動,於Kia特定展示中心,現場靜態展示7人座、6人旋轉及6人尊榮的The Kia EV9 GT-line e-AWD車型。預計共有20間展示中心各進行1周展示(註7),2月19日(一)至2月25日(日)於台北內湖、桃園莊敬、北台中、台南永康及高雄鳳山;2月26日(一)至3月3日(日)於新北新莊、新竹、台中文心、高雄明誠及屏東;3月4日(一)至3月10日(日)於新北中和、台中太平、彰化、嘉義及宜蘭;3月11日(一)至3月17日(日)於台北北投、竹北、台中沙鹿、雲林及花蓮,為期共4周時間,歡迎車迷朋友選擇鄰近的Kia展示中心,一睹The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV的實車風采。Kia總代理台灣森那美起亞為感謝國內前瞻車主對於Kia的熱愛,於本月推出The Kia EV9多項優惠,如V2L車外電器電源分享(價值30,000元)、11kW家用充電設備(價值39,900元) 、U-POWER一年免費無限快充(價值超過40,000元)以及五年不限里程全車原廠保固。Kia總代理台灣森那美起亞也將持續秉持「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神,提供車主優質的移動體驗,敬邀所有喜愛Kia的朋友們於The Kia EV9全台巡迴活動期間,親自前往體驗The Kia EV9精采魅力,感受專屬於Kia的永續移動新生活。