2024鴻海首屆台灣女子職業高爾夫錦標賽 週四（2／22）在東方球場盛大登場

總獎金高達100萬美金！首屆鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽，將於2/22-25在台灣最受讚譽的東方球場登場！這場台巡單獨認證史上最強的賽事，不但提供100萬美金高額賽事獎金，冠軍還能獲得14分的世界積分（緊追日巡賽15分），為此吸引國內外曾經在世界各巡迴賽事中奪冠的好手爭相報名參賽。

在今日（2/19）賽前記者會上，由鴻海科技集團劉揚偉董事長、台灣女子職業高爾夫協會劉依貞理事長、本次賽事主席鴻海科技集團黃清苑董事、東方高爾夫俱樂部郭秋琳總經理及賽事特別顧問涂阿玉老師，共同完成啟動儀式揭露冠軍獎盃，宣告賽事正式開始。記者會上劉揚偉董事長也宣布將加碼賽事激勵獎金，鼓勵選手們爭取最高榮耀的同時，用最精彩的表現與鴻海一同回饋高球基層、推進台灣高球未來；今天記者會特別邀請來自日、韓、台、泰、澳、中巡參賽選手共同出席，並由鴻海科技集團劉揚董事長領銜致詞，他表示：「我們在選手錦標賽中，藉由獎勵機制，讓每一位選手爭取佳績的同時，也賦予幫助下一代台灣高球選手的正面意義，期待並祝福所有參賽選手們都能有最佳的表現！」

TLPGA劉依貞理事長則隨後發表演說：「台灣高爾夫運動有超過百年的歷史，而台灣女子職業高球巡迴賽在TLPGA成立後才逐步発展；然而台巡賽落後美巡有51年，日巡33年，比起歐巡，韓巡也落後20年以上，再加上台灣高爾夫產業規模僅為其它國家的零頭，從客觀上來看，台巡賽的發展是不被看好的。我自2010年接任理事長後，始終以日本巡迴賽為目標不斷的追趕，希望有一天台灣也能擁有自己國家的女子職業高球巡迴賽，讓台灣選手能有更多參賽的機會，能夠在家鄉有比賽可打．同時獲得更完善的訓練環境。非常感恩一路走來獲得很多熱心台灣企業家的支持，幫助我建立TLPGA台巡賽、加入世界積分組織、促成海內外共證賽事，給予選手們保險及訓練的經費和出國比賽的津貼．實現一項又一項不可能的任務。同樣可貴的是，我又獲得鴻海科技劉揚偉董事長的支持，舉辦代表台巡賽門面的鴻海TLPGA選手錦標賽，這是台灣女子高爾夫賽事的重要里程碑，也是我任內至為期待的賽事；這樣的賽事規模一直以來大家從來不覺得有機會舉辦，但卻在今日實現了。最後，我要感謝鴻海科技首屆舉辦比賽，讓總獎金達到百萬美元的四大賽等級，這是台巡賽單獨認證主辦的最高獎金賽事，幫助提昇台巡賽在國際間的地位，也讓世界看到台灣。」

東方球場郭秋琳總經理也表示：「2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，正逢大年新春元宵佳節之際喜氣洋洋精彩登場，歡迎來自世界各國菁英好手齊聚東方球場亮麗揮擊，展現精湛球技，同時也藉由這場比賽，不但台灣選手有機會來和國外優秀的選手交流切磋球技，同時因為比賽單位的用心籌辦和期許，讓我們球場在賽局中求進步，共同成長，讓大家看見台灣也能夠舉辦和國際接軌的高水準比賽。很感謝鴻海科技集團劉董事長還有黃董事長如此大力支持高爾夫運動賽事，恭喜TLPGA劉理事長大願成就，舉辦台巡史上首場獎金最高、比賽選手陣容最強、積分最高的選手錦標賽，東方球場非常榮幸參與共襄盛舉。我們誠摯邀請所有熱愛高爾夫的球友和球迷，踴躍來到台灣唯一榮獲內政部頒發綠建築標章殊榮的高爾夫球場，享受在藍天綠地及自然生態豐富、百花盛開的東方高爾夫球場觀看這場精彩可期的比賽，一起為選手們加油打氣。」

鴻海贊助選手「吳佳晏」及日本女將櫻井心那（Kokona Sakurai）先後代表致詞，兩位台日小將分別於2022、2023年前、後拿下日次巡獎金后，2023年更曾在東方球場上演對決戲碼，最後由櫻井心那以兩桿之差帶走勝利。

談到今年又來到東方球場出賽，櫻井心那表示：「雖然這次的選手陣容比之前的賽事更加堅強，但又過了一年的磨練，自己在球技及心態上也有所成長，我已經做好萬全的準備，期待能在台灣拿下第二場勝利。」吳佳晏則表示：「非常開心像這樣盛大的選手錦標賽能辦在自己的家鄉，讓台灣選手們在與頂尖選手對決的同時也能享有主場優勢，期待自己在接下來的賽事中能發揮最好的表現，讓所有球迷朋友們欣賞到最精彩的賽事，也期待大家能一起進場為所有選手們加油。」

鴻海科技集團秉持「EPS+ESG」的永續經營理念，在提供更好的科技產品來改善人類生活的同時，也努力創造與在地社會的共贏共榮。本次鴻海冠名贊助支持TLPGA打造台灣第一場選手錦標賽，期望善用鴻海的國際影響力，為台灣體育界打造一個國際級的高爾夫球賽。記者會上劉揚偉董事長也特別宣布將加碼賽事獎勵，在四天賽事的期間，選手只要打出一支Birdie鴻海將捐款新台幣1千元，打出Eagle或以上將捐出新台幣一萬元予台灣女子職業高爾夫協會，用於支持培育更多本地優秀選手，共同推進台灣女子高爾夫的發展。

而長期支持高球運動的中國信託商業銀行，為鼓勵高球選手挑戰自我，爭取優異成績，為本賽事特別設立「中國信託特別獎-最低桿獎」，於賽事最後兩回合繳出最低桿成績者，將各獲得美金一萬元獎金，同桿者平分。

2024鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽作為台灣體壇一大賽事，為了鼓勵更多球迷能夠到現場觀賞，主辦單位也特別規劃了五項鼓勵方案，首先是現場特別開放民眾免費入場，其二、鴻海科技集團也提供電動巴士Model T作為接駁專車，球迷可從機場捷運A7體育大學站免費搭乘至東方高爾夫球場，誠摯邀請球迷們多多使用大眾交通工具踴躍進場，與鴻海一同節能減排、力行ESG。第三、參賽的國際知名選手將開放部分時段，提供現場觀眾簽名紀念。第四，現場每天都準備了豐富的紀念品，從電子產品、本賽事專用紀念品、鴻海集團紀念品等，提供參觀民眾抽獎。最後，主辦單位也安排高爾夫模擬器，給予球迷現場的指導。

無法到場的球迷朋友，也可透過緯來體育台（72台）、MOD緯來精采台、【鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽FOXCONN TLPGA PLAYERS CHAMPIONSHIP】臉書粉絲專頁和「鴻海」YouTube網路直播，共同為選手加油。

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