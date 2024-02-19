雕出台灣神像精髓 弘光生奪「IKA奧林匹克廚藝競賽」滿分

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弘光科大餐旅管理系學生王宥翔以南瓜刻出媽祖、九天玄女等7個台灣神像，寒假在「IKA奧林匹克廚藝競賽」拿到滿分最高成績，19日開學第1天，他開心與大家分享說，「拿到滿分特金金牌不是終點，而是新學習里程的開始！」

餐旅管理系系主任吳松濂表示，「IKA奧林匹克廚藝競賽」是世界廚師協會所舉辦最頂尖、規模最大的A級世界比賽，4年舉辦一次，今年是第26屆，於2月2至7日在德國司徒加特舉辦舉辦，有67個國家3000多位選手競爭各項最高榮譽獎牌，大二生王宥翔奪得蔬果雕靜態展示滿分特金金牌及現場蔬果雕銅牌，相當不易。

王宥翔以南瓜刻出媽祖、九天玄女、七爺、八爺、太上老君、孫悟空、鍾馗7個台灣信仰中的神像，雕工精細，把媽祖慈祥神情、九天玄女靈氣、七爺及八爺賞善罰惡面容，唯妙唯肖呈現出來；孫悟空的臉部表情一半祥和、一半猙獰，傳達「一念成佛、一念成魔」意涵，將台灣信仰文化精髓展露無遺。

王宥翔指出，他多次前往廟宇觀察、網路收集神像模樣立體化，寒假期間從清晨4點練習到下午5點，休息1個多小時，接著練到深夜，終於把去西螺批發市場挑來的兩箱大南瓜刻出8個滿意神像作品。

但到德國卻發現南瓜濕度控制出問題，三太子神像爛掉，其他7個眼睛塌陷、裝飾斷掉，王宥翔真是欲哭無淚，趕緊著手修復，幸好趕上2月6日靜態展。