低碳旅遊！憑車票住飯店現折500元 企業淨灘再享免費體驗海洋溫泉

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福容大飯店福隆連2年獲得環境部「金級環保標章旅館認證」，1月又榮獲「台灣永續旅行協會」GTS等級最高的1星認證，飯店趁勢推出「地球保衛讚」環保行動計畫，號召旅客響應低碳旅遊。12月31日前，入住飯店任一官網套裝住房方案，選擇不提供備品服務，並出示抵達福隆站的火車票或台灣好行票根，可享住房500元折扣優惠，再加送環保餐盒1個。

環境永續議題持續發燒，全球觀光旅宿業都在倡導低碳旅遊，環境部「金級環保標章旅館認證」，該認證須符合企業環境管理、省水節能措施、污染防治設備等，落實每一項訂定標準才能獲此殊榮。新北市轄內僅5間飯店獲得，福容大飯店福隆是其中1家。東北角連續8年榮獲全球「百大綠色目的地（Green Destinations）」及「百大故事獎」，位於東北角的福容福隆推廣低碳旅遊不遺餘力。

福容福隆藉由「地球保衛讚」環保行動計畫，推廣搭乘大眾交通運輸工具旅遊與攜帶環保餐具，鼓勵旅客透過低碳環保的旅遊方式，愛護地球與珍惜食物。飯店同時提供腳踏車，方便旅客租借，可騎鐵馬前往舊草嶺隧道，體驗這條充滿在地歷史文化的單車路線，欣賞遼闊的太平洋海景，更可用腳踏車這項低碳旅遊工具，串連景點完成環保低碳旅行。

另外，福容福隆坐擁福隆海水浴場廣大的黃金沙灘，飯店也發動「福隆地球護衛軍召集令」，邀請全台各企業一起來到福隆沙灘淨灘，管理者率領員工一起動手愛地球做環保，增加團隊凝聚力，還能透過淨灘行為為ESG加分，提升企業形象。參加本次企業淨灘的人員，在活動結束後皆可體驗本島唯一海洋溫泉「福隆海洋溫泉」，免費進入三溫暖大眾湯泡湯洗去一身疲勞，享受來自地下1500公尺的海洋溫泉的浸潤。