受惠戶外運動潮流 巨大集團：中國市場高階車款持續穩定成長

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自行車產業庫存持續調整中，巨大（9921）集團今（19）日在法說會表示，2024年仍需面對歐美地區持續去化庫存、產能利用率下降、升息等許多挑戰！全球三大自行車主力市場中，歐洲市場面臨電動輔助自行車（E-Bike）短期需求減緩、北美市場則是中低階車款需求下降，唯獨中國市場受惠戶外運動潮流，帶動高階車款持續穩定成長。

巨大集團19日法說會同時公布2023年自行車總生產量650萬台，較2022年最巔峰的803萬台、年減近二成。巨大集團預期，未來主要的成長動能，主要來自E-Bike及女性市場、自有品牌零配件市場。

以全球第一個專為女性設計的自行車品牌「Liv」來說，2023年銷售量微幅成長，目前占巨大集團整體營收的9％，距離達到集團營收10％的目標已逼近；此外，巨大集團旗下的高階零組件品牌「CADEX」，去年營收大幅激增高達十位數，成為集團的黑馬。

自行車產業受惠疫情紅利訂單大爆發，但疫後隨著各國陸續解封後，自行車市場進入庫存調整期，巨大集團2023年合併營收769.5億元，年減16.4％；邁入2024年1月合併營收47.9億元，年減17.7％。由於市場展望自行車高庫存，可望於今年下半年逐漸完成去化，巨大19日股價雖然微幅下跌、仍然守住200元大關、收在201元。

法人表示，雖然中低階車款的庫存今年仍將持續去化，預估高階車款出貨將領先回溫，預期下半年高價車種出貨量將有明顯的成長，看好自行車族群今年整體營收回到正成長仍可期。