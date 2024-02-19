百貨慶元宵 業績年年成長 新東陽、台南陳記現場實演

迎接周末元宵佳節，百貨搶攻最後一波年節商機，各家百貨推出現場手工搖元宵、猜燈謎、親子燈籠創作等應景活動，業者也表示今年元宵價格持穩、未有漲價情況。 遠東SOGO台北店每年提供新鮮元宵，即日起至2月24日，於忠孝館、復興館天天有新東陽手工現做元宵，除了可免去排隊採買時間，現場手工拖拉的製程，更是節慶感十足。SOGO表示，元宵業績年年成長，短短7天的時間就能創下40萬元銷售額，且今年價格持穩，沒有漲價。此外，SOGO忠孝館Fresh Mart也在2月22日至2月29日推出會員感謝周，近百款商品下殺、買一送一，參加櫻花AR秘境體驗再享獨家打卡禮，於忠孝館1樓AR秘境打卡上傳社群，可兌換元宵龍寶燈籠。 SOGO天母店日前舉辦元宵親子活動，共有10多組親子參與搖元宵，即日起至2月24日還有台南陳記手工元宵快閃登場，所有元宵皆採現場製作；另微風超市本店也有陳記手工元宵現場實演，同樣即日起至2月24日。而新光三越信義新天地A11新東陽即日起至2月24日舉辦搖元宵活動，現場將販售現炸元宵。 新莊宏匯廣場2月24日元宵節當天，將特別與在地中原里合作，舉辦提燈籠慶元宵闖關同樂，新莊區中原里里民出示身份證，可領取新北龍年小提燈，及參加闖關活動，有機會獲得宏匯廣場禮券、美型家電等。 永和比漾廣場即日起至2月25日，合作新北雙和地區4校舉辦聯合燈籠創作展，2月24日當天還有元宵猜燈謎，答對可獲精美好禮，另有巧手拼貼做燈籠活動，限量邀請親子體驗手作燈籠。