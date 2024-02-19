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漲聲響！Red Bull能量飲料宣布4／1起貴6元

  • 中時即時 朱世凱
Red Bull宣布將在4月1日起漲價，兩項產品調漲新台幣6元。（Red Bull提供／朱世凱台北傳真）
Red Bull宣布將在4月1日起漲價，兩項產品調漲新台幣6元。（Red Bull提供／朱世凱台北傳真）

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不久前飲料大廠黑松才宣布FIN、C＆C系列與罐裝330ml黑松沙士漲價的消息，如今能量飲料品牌Red Bull也宣布將在4月1日起漲價，兩項產品均調漲新台幣6元。

Red Bull自民國95年於奧地利進入台灣市場，靠著多元口味及洗腦廣告台詞打響名號，不過因應國際運費及原物料、包裝等成本持續上漲的情況，在多方審慎評估後，台灣團隊決定於4月1日起調漲，首度調整250ml的建議售價，自59元調整至65元，而355ml的建議售價則自79元調整價格至85元。通路實際售價則依各通路為準。

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