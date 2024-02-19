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陸快艇越界拒捕釀2死 國台辦：家屬將赴金門處理善後

  • 工商時報 黃欣

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台灣海巡署14日在金門海域執勤時，發現一艘大陸快艇越界捕魚，在驅逐過程中，快艇因蛇行拒檢，造成4人墜海、兩名大陸漁民遇難的意外。

國務院台辦發言人朱鳳蓮19日表示，上述事件發生後，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬20日赴金門，接回2名生還人員，並處理相關善後事宜。

她強調，台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情。

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