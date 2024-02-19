超市量販迎元宵 有甜有鹹才夠味

春節連假剛結束，年味依舊不減，元宵節也緊接著來報到，看好節慶帶動湯圓銷量，超市量販也推出各種湯圓優惠，還有鹹湯圓搭配的肉燥湯、酒釀及豆漿湯底等，另喜歡手工元宵的消費者，門市現場則有專業烘焙師傅現搖試吃。 全聯觀察，2023年光是冬至，湯圓相關品項銷量就創下近350萬件，除了經典款芝麻、花生、鹹湯圓受到歡迎外，近年聯名湯圓也相當熱門，2023年冬至的整體銷量，就較前一年成長近6成，掌握最後一波年節商機，全聯在元宵節也推出各項優惠，2月25日前包括Kenji健司Ｘ辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬、與布丁狗聯名的桂冠焦糖布丁湯圓、鮮芋仙金黃紫米甜湯圓等都有活動。 另針對鹹湯圓控，全聯也有暢銷品項佳味食品客家鹹湯圓、美味堂家傳鮮肉水晶湯圓，還附上府城香菇肉燥湯，免排隊就能品嘗，適合加入當季蔬菜一起吃，2月25日前至全聯實體門市購買袋裝紅豆，加購冷凍湯圓現折5元；若喜歡濃郁酒釀風味，也推薦馬師傅甜酒釀，創意吃法還能搭配豆漿等湯底。 全聯小時達2月23日至2月25日期間，輸入專屬折扣碼YUANXIAO，單筆滿1200元享88折優惠，買指定湯圓商品再加贈200福利點：全聯分批取即日起至2月24日元宵湯圓口味任選，再回饋20%福利點。 大潤發即日起至2月24日全台門市由專業烘焙師傅，每日新鮮手工現場搖元宵，廣受民眾喜愛的桂圓、紅豆、花生、黑芝麻口味一應俱全，2月23日、2月24日將舉辦現搖現煮的試吃活動。 愛買即日起至2月29日多款湯圓商品特惠，大興吉傳統湯圓買2盒送1盒，只要66元，桂冠布丁狗焦糖布丁、流沙湯圓每盒特價59元，義美鮮肉湯圓特價39元，西北湯圓系列特價29元，鹹湯圓必備的茼蒿、蝦米、乾香菇、古早味香蔥油，及甜湯圓必購的甜酒釀、愛之味甜八寶、泰山花生仁湯等，也都有優惠方便一站式購足。 家樂福元宵節活動2月23日至3月3日期間全湯圓品項紅利點數10倍送，統計往年暢銷冠軍是經典桂冠芝麻湯圓，其次是花生口味，及小湯圓和鮮肉口味。