高價留火種 野村大升祥碩目標價

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台股農曆年開春第三個交易日，延續前一日高檔震盪態勢，所幸，野村證券看好祥碩（5269）坐擁大陸市場業務復甦等利多，營運表現將大放異彩，給予「買進」投資評等，且把推測合理股價大幅拉升到2,500元，成功激勵股價站回2,000元大關，為高價多頭行情留下反攻火種。

統計台股目前股價超過2,000元的高價股「頂流」共有世芯-KY、信驊、力旺、大立光、緯穎、祥碩等六檔，其中，世芯-KY、信驊、力旺、緯穎均連日下挫；相比之下，祥碩19日大漲6.36％、收2,005元，逆勢大漲表現顯得格外突出。

野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，祥碩是野村在PC半導體領域中的首選，受惠超微（AMD）訂單拉貨，祥碩去年12月與今年1月營收強勁，股價走勢也相當剽悍，放眼後市，基於以下幾大理由，預期市場將持續調升對祥碩獲利預期，帶動股價進一步竄高。

首先，毛利率較高的大陸市場業務2024年將為復甦。其次，根據野村最近對PC ODM廠的觀察，超微趕在英特爾Arrow Lake於第四季放量之前，年中起搭配晶片組升級，將更積極推廣使用祥碩晶片的USB 4.0產品，以搶占先機。

再者，祥碩2024年毛利率的上升空間，將不只來自大陸業務與USB 4.0的貢獻，也來自過去幾年庫存打消的反轉。最後，儘管去年11月以來，市場已陸續調升對祥碩財務預測，然隨營收與毛利率上升、走高至第三季趨勢不變，可望進一步推高股價。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫說明，祥碩元月營收締造佳績，已經達成第一季估計值的41％，為2024年博得好彩頭。摩根大通看好，因技術領先、新產品問世，加上終端應用從主板擴張到NB與伺服器，將使祥碩享有高品質獲利成長性。