盈瑞投顧攜手綠石全球能源基金 為企業解決購買綠電問題

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發展綠電已是全球趨勢，相關再生能源基金已成目前市場最夯議題！專注於綠能投資研究領域的盈瑞投顧宣佈，已與佈局全球綠色產業的綠石全球能源基金（Green Stone Global ESG Fund）正式簽署投資顧問契約，由盈瑞投顧擔任該基金的投資顧問，提供有關綠能投資的專業建議。

盈瑞投顧表示，台積電（2330）去年宣布加速RE100（100％再生能源）進程，將「全球營運100％使用再生能源」目標，從2050年提前至2040年，另規劃2030年全球生產營運據點，使用再生能源比例由40％提升為60％。

不僅如此，國際大廠也紛紛加入RE100，台灣企業受制於產業鏈採購趨勢，勢必得朝RE100邁進，因此去年底經濟部也放寬條件，再生能源自用發電設備（又稱再生能源第二型、第三型電廠）將開放賣電給再生能源售電業者，經由再生能源售電業者轉售給終端企業用戶。在眾多再生能源售電業者中，大同智能的表現相對亮眼。

RE100目前全球已有超過340個企業會員，它是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的全球再生能源倡議，匯集全球最具影響力的企業，以電力需求者的角度改變用電市場，共同提升使用再生能源，加入的企業必須公開承諾在2050年之前達成100％使用再生能源的目標，同時必須逐年提報使用綠電數據。

盈瑞投顧表示，綠石全球能源基金隸屬於卡比爾基金公司（Caprilla Fund SPC），是專注佈局綠能產業的跨國基金，目前已有不少上市櫃公司洽購綠電，接下來將與國內知名售電業者攜手合作，並提供全方位的綠電解決方案。未來除了太陽能案場，後續還會投資氫能與表後儲能等項目，並規劃至越南投資太陽能案場。

而盈瑞投顧是台灣首家以綠能投資為主要方向的證券投資顧問公司，透過不斷研究新的綠能投資機會和優化投資策略，確保客戶能夠受益於最符合趨勢及創新的綠能投資研究觀點。盈瑞投顧表示，旗下擁有一支高度專業且國際化的投研團隊，成員平均擁有超過十年的行業經驗，專注於綠能投資的研究與分析，因此能夠為客戶提供精闢的綠能投資報告。

盈瑞投顧表示，綠石全球能源基金目前已投資台灣太陽能案場43.8M，總金額約26億元，且正洽談收購數個大型已發電之SPV案場，發電容量約300M至500M，主打解決企業RE100與碳中和的問題，讓中小企業投入基金的同時，也能解決購買綠電的困難。