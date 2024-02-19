農曆年後陸股開紅盤 法人：大陸政策效應備受關注

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陸股過年前已連續3個交易日翻紅，19日持續開紅盤，法人表示，未來大陸政策利多備受關注，陸股有機會出現一波觸底反彈回升的走勢。

分析陸股農曆年假前後走揚原因，富蘭克林華美中國A股基金經理人蘇士勛表示，過年期間證監會主席換人、年前有提出針對企業市值監控等新的方案，推升相關投資信心，加上過年期間行動、消費與旅遊數據表現並不差，使陸股股市出現走揚跡象。

蘇士勛分析，證監會多項措施試圖穩定市場投資信心，導正悲觀情緒；國營企業股價表現納入考核，鼓勵央企實施庫藏股，加大分紅力道，再加上大陸央行預告持續寬鬆政策，最大限度支持實體經濟，顯示目前執政者有聽到先前民怨的聲音，有意拉抬並支持這塊證券資本市場的維穩，對於市場來說仍是利多。

第一金投信也認為，春節長假開始前，大陸證監會主席遭更換同時亦宣布政策組合拳，發布多項加強監管措施，禁止放空等作為，使陸股強力上攻，也帶動陸股基金出現過去一年少見的反彈氣勢，研判在政策積極作多元，若能順利引導資金、機構投資者入市，有望為A股帶力推升動能。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，近期大陸官方頻頻推出救市利多，包括大陸決策官員考慮砸約人民幣2兆元（2,780 億美元）救市，以及中國人民銀行已於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供1兆元人民幣長期流動性，大幅挹注資金活水，陸股今年表現值得期待，建議逢低布局。