市場聚焦AI股 台股行情續可期

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農曆年後台股在半導體股及AI概念股帶動下，指數創新高。本周全球AI指標股Nvidia將公布財報，市場普遍預期仍會有不錯的展望，將有利於相關族群的表現。

合庫台灣基金投資團隊表示，在AI應用趨勢熱絡下，將對電子科技產業挹注成長動能，台股後市持續看好，目前不論基本面或資金面皆有利於台股動能，建議投資人布局台股基金搶占上漲利基。

今年以來當美國消費性電子展(CES)開始後，NVIDIA、AMD與多家科技股相繼發表最新的GPU、顯卡、CPU，加上其他科技業同步發表AI相關應用，市場對於AI、AI PC充滿期待，推升美國科技股走強，特別是AI題材發光。

合庫台灣基金投資團隊指出，從1月底國外多家科技公司財報與業績展望低於市場預期，尤其第一季是手機與PC的銷售淡季來看，其相關類股缺乏題材，目前僅有AI相關類股業績表現優於市場預期，根據Morgan Stanley預估，客製化AI晶片的成長將超過GPU，並在4～5年內占雲端AI半導體市場的30％，年複合成長率約33％。

近期市場關注焦點除Nvidia財報外，還有其3月18日至21日在美國的AI論壇，因此推估市場資金仍將集中在台股的AI概念股，可望掀起另一波新行情。