美晶片法補助第三家 格芯將獲15億美元

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美國拜登政府今天宣布，全球第3大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）將獲15億美元補助（約新台幣471億元），以擴大半導體生產，並強化美國國內供應鏈。

路透社報導，根據格羅方德與商務部達成的初步協議，該公司將在紐約州馬爾他（Malta）興建新廠，並擴大當地與佛蒙特州伯靈頓（Burlington）既有的生產規模。

除補助之外，還有一筆16億美元貸款可供動用。這些資金料將在這2州創造125億美元的潛在投資。

拜登政府官員表示，這些獲「晶片法」（Chips and Science Act）補助的計畫可望在10年內創造1萬多個工作機會，這些職務不僅薪資不錯，還提供育兒津貼等優渥福利。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在記者會上告訴媒體：「格羅方德新廠房生產的晶片將是我們國家安全所需的晶片。」

格羅方德總裁兼執行長柯斐德（Tom Caulfield）在聲明中表示：「我們現在需要將注意力轉移到提高美國製晶片的需求，以及培養半導體產業所需人才。」

雷蒙多表示，格羅方德是晶片法的第3個補助對象。她表示，商務部擬在未來數周或數月內公布政府提高半導體製造計畫的更多補貼對象。晶片法的補助總額為390億美元。

雷蒙多說：「我們現在才正要開始。」

雷蒙多表示，格羅方德的馬爾他擴廠計畫將確保汽車供應商和通用汽車（General Motors）等製造商享有穩定的晶片供應。

格羅方德和通用本月9日宣布達成一項長期協議，以確保美國製處理器供應無虞。協議目標是避免COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間因晶片短缺導致生產中斷的歷史重演。

雷蒙多昨天在記者會上表示，晶片法的補助計畫「將確保這種情況不會重演。」

馬爾他的新廠則將生產目前美國未生產的高價晶片。

雷蒙多表示，格羅方德的伯靈頓廠擴張後，將成為美國首座有能力大量生產新一代矽基板氮化鎵（GaN-on-silicon）的半導體廠。矽基板氮化鎵半導體可運用在電動車、電網和智慧型手機等。