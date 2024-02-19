美股總統日休市 台指期夜盤小幅拉回

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美股19日因適逢「總統日」休市一天，美股三大期指雖仍持續交易並同步走陽，惟交投較為清淡，美股休市也讓台指期夜盤表現較為冷靜，盤中小幅拉回10點，暫報18,659點，仍與現貨維持正價差，投資人持續靜待美股重量級財報登場。

本周全球矚目的重磅財報即將見真章，「AI之母」輝達（NVIDIA）市值先後超越電商龍頭亞馬遜（Amazon）及科技巨擘Google母公司Alphabet，直奔全美市值第三大企業，今年來累計漲幅已高達46％，超狂漲勢也讓其將於美國時間21日盤後公布的2024年財年第四季財報更顯重要，市場預期將成為全球AI概念股關鍵風向球。

市場普遍預期，輝達第四季營收有望衝上205.17億美元，年增239.06％，EPS則將達4.21美元，年增637.74％，意即輝達將可連三個季度繳出營收、獲利齊創紀錄的表現。

觀察期交所內的商品普遍走疲，小臺指期下跌10點、電子期貨小跌0.05點、小電子期下挫0.45點、台灣50 ETF也小跌0.05點；而在個股期貨方面，台積電期貨夜盤小跌1元，暫報679元，維持在680元附近震盪。

而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見，美國道瓊期貨小漲20點，美國那斯達克100期貨小跌3點，美國費城半導體期貨跌勢下挫10.5點；英國富時100期貨小漲4點，暫報7,692點。

此外，商品期貨也表現分歧，黃金US期下跌0.7點，台幣黃金期下跌0.5點；而受到中東局勢緊張的影響，布蘭特原油期貨則是上漲7點。

元富期貨指出，就技術面觀察，台指期均線仍舊維持多頭排列，日KD指標也持穩高檔，盤面呈現類股健康輪動，研判多方架構不變。展望後市，輝達將於台灣時間22日清晨發布財報與展望，其表現預期將與台股走向與發展高度連動，值得投資人關注。

永豐期貨則表示，台股回測18,500點有撐，而近期漲多的電子股拉回修正，短線呈現高檔整理，資金自漲多股轉入落後補漲的標的，後續可觀察資金是否持續進駐相關中小型股。