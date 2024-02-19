做多「美股七雄」太熱 美股回檔風險大

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AI熱潮帶動輝達等「美股七雄」股價飆漲，這七大科技股的多頭看漲期權交易熱度，創一年來之最，但專家警告市場有過熱之虞，大盤恐受科技股崩跌拖累而有大幅回檔風險。

市場數據公司Spotgamma資料顯示，押注「美股七雄」及其他主流科技股走多的看漲期權，儘管風險較高，交易熱絡程度創一年來之最。

但部分衍生品市場專家也因此警告，過去一年身為美股上漲領頭羊的大型科技股，股價可能隨看漲期權到期搖搖欲墜，美股恐受到連累而有拉回風險。

RBC資本市場衍生性商品策略主管席爾曼（Amy Wu Silverman）指出，AI晶片龍頭輝達的一個月期和三個月期買權斜率（call skew），攀抵至少去年6月以來新高。

買權斜率用來衡量價外看漲期權（out of the money）相對平價看漲期權（at the money）的需求，斜率走揚代表高風險價外期權的需求攀升。

但席爾曼強調，價外買權（履約價高於標的現價）的相對需求觸抵最高水位，未必在預告標的股價即刻反轉。

搭上AI熱順風車的輝達，去年股價狂飆238％，2024年迄今已有逾46％漲幅，表現居標普500指數成分股之冠。

另有專家認為，看漲期權需求激增，非但可能給「美股七雄」帶來麻煩，對安謀（ARM）等其他半導體股甚至是大盤也不利。安謀股價直衝雲霄，今年來累漲超過60％。

野村證券衍生性商品分析師麥克艾麗戈特（Charlie McElligott）多月來示警，價外買權需求升高，反映投資人「擔心錯失」標的股價持續上漲的獲利機會。

選擇權數據分析機構Spotgamma創辦人科楚巴（Brent Kochuba）在致客戶報告表示，目前市場一窩蜂做多科技股，美股個股、指數和ETF期權在2月17日到期後，可能促使股價修正，標普指數或將回測4,900點，甚至跌破此水位。標指17日收在5,005.57點。