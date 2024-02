做多「美股七雄」太熱 美股回檔風險大

AI熱潮帶動輝達等「美股七雄」股價飆漲,這七大科技股的多頭看漲期權交易熱度,創一年來之最,但專家警告市場有過熱之虞,大盤恐受科技股崩跌拖累而有大幅回檔風險。

市場數據公司Spotgamma資料顯示,押注「美股七雄」及其他主流科技股走多的看漲期權,儘管風險較高,交易熱絡程度創一年來之最。

但部分衍生品市場專家也因此警告,過去一年身為美股上漲領頭羊的大型科技股,股價可能隨看漲期權到期搖搖欲墜,美股恐受到連累而有拉回風險。

RBC資本市場衍生性商品策略主管席爾曼(Amy Wu Silverman)指出,AI晶片龍頭輝達的一個月期和三個月期買權斜率(call skew),攀抵至少去年6月以來新高。

買權斜率用來衡量價外看漲期權(out of the money)相對平價看漲期權(at the money)的需求,斜率走揚代表高風險價外期權的需求攀升。

但席爾曼強調,價外買權(履約價高於標的現價)的相對需求觸抵最高水位,未必在預告標的股價即刻反轉。

搭上AI熱順風車的輝達,去年股價狂飆238%,2024年迄今已有逾46%漲幅,表現居標普500指數成分股之冠。

另有專家認為,看漲期權需求激增,非但可能給「美股七雄」帶來麻煩,對安謀(ARM)等其他半導體股甚至是大盤也不利。安謀股價直衝雲霄,今年來累漲超過60%。

野村證券衍生性商品分析師麥克艾麗戈特(Charlie McElligott)多月來示警,價外買權需求升高,反映投資人「擔心錯失」標的股價持續上漲的獲利機會。

選擇權數據分析機構Spotgamma創辦人科楚巴(Brent Kochuba)在致客戶報告表示,目前市場一窩蜂做多科技股,美股個股、指數和ETF期權在2月17日到期後,可能促使股價修正,標普指數或將回測4,900點,甚至跌破此水位。標指17日收在5,005.57點。