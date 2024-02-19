大樂透億元得主再現 獎落北市內湖

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大樂透2月19日頭獎金額1億元再開出，獎落臺北市內湖區內湖路一段591巷5號的彩鈴投注站，由一人獨得。然威力彩頭獎2月19日頭獎未開出，目前已連8摃，下期(2／22)預估銷售1.4~1.5億元，頭獎累積金額預估上看4.9億元。

台灣彩券表示，2月19日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出24組，總中獎注數28注。其中21組為1注獨得百萬獎金、2組由2注均分，每注各得50萬元，另外1組則由3注均分，每注分得333,333元，總計28注中獎。

台彩表示，售出春節大紅包中獎彩券的投注站共19家，其中，位於雲林縣北港鎮的「金來發彩券行｣一舉開出7注，為同一張彩券中獎，該7注中僅1注單注獎金為50萬元，其餘6注均為獨得百萬獎金，單張彩券總中獎金額高達650萬元；新北市永和區的「福鑫旺彩券行｣則是開出4注，也是由同一張彩券對中，其中3注獨得百萬，另外一注贏得333,333元，單張總獎金為3,333,333元。

台彩說，累計至2／19晚上為止，大樂透360組100萬元春節大紅包已送出299組，還有61組待送出。2／20開獎的大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開春節大紅包獎項。此外，今晚威力彩頭獎無人中獎，本周四(2／22)頭獎預估上看4.9億元。