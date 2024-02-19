高市產業大聯盟前進李長榮化工 共推AI智慧製造淨零轉型

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高雄為製造重鎮，其中石化、化工業碳排佔比3成，高市府環保局19日特別帶領中油、長春 、台塑等「產業淨零大聯盟」企業，前往李長榮化工楠梓研發中心，就淨零減碳、循環經濟、AI智慧製造、廢水再利用等4大面向實務交流，期望加速產業高值化、低碳化腳步。

環保局表示，李長榮公司以淨零循環經濟、數位AI為題分享，在淨零循環經濟部分，首創電子級異丙醇雙循環回收機制，協助半導體業回收廢液，另外透過MBR薄膜生物反應器技術，提升水資源回收效率達60至100％。

數位AI部分，運用於瑕疵影像辨識、節能最佳化操作等面向，公司於高雄廠執行冰水主機節能操作專案，系統可同時考慮環境溫度、濕度等，換算最佳操作、節電情境。另外公司透過數位系統針對日照、濕度、風速等綜合運算，計算太陽能板預期發電量以及清洗時間，提升發電效率。

李長榮特別開放「MBR材料製造智慧工廠」、「循環經濟高值化研發中心」，讓與會者實務交流。除產業外，也邀請學界專家，其中高科大電機系楊浩青教授針對AI智慧辨識、能耗最佳化提供建議，中山大學環工系陳威翔教授則針對高雄傳統工業高值化、低碳化轉型表達肯定，並針對ESG問題導向及人才培育提出建議。

環保局長張瑞琿表示，高雄市產業多為鋼鐵、石化、化工，「產業淨零大聯盟」業者合計佔全市7成左右碳排放，2月上旬環保局辦理長春集團碳捕捉再利用封存(CCUS)技術交流，19日則前往李長榮，經過討論各產業及專家均一致認為面對淨零碳排，需以產業鏈、產業網角度推動，並期望市府持續以「產業淨零大聯盟」平台推動技術交流及媒合，並以AI數位、資源全循環做為推動主軸，創造高值化、低碳化產品，強化綠色競爭力。