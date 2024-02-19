看漲期權狂飆 輝達財報恐終結美股漲勢

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輝達將在美東時間21日盤後公布上季財報，鑒於AI熱潮的推波助瀾，導致看漲期權飆升到多年新高，衍生商品分析師警告，如果輝達財報只是符合預期、無法驚艷市場，將有可能終結美股過去四個多月的凌厲漲勢。

根據FactSet對分析師的訪調顯示，輝達第四季盈餘經調整後預料將比一年前暴增422％至每股4.59美元，營收也將遽升237％至203.7億美元，這將創下該公司第三季度營收與獲利成長都為三位數的佳績。

儘管輝達財報可望一如預期繳出漂亮成績，但衍生商品分析師認為，鑒於美股看漲買權暴增，假若輝達財報只是符合預期，但不到驚艷程度，恐讓相關交易急踩剎車，且扭轉過去數月美股的多頭行情。

美股自去年底來漲勢不可擋，促使愈來愈多投資人倚賴期權交易來追高市場與提升報酬率。芝加哥期權交易所的統計數據指出，美國幾檔大型個股的看漲期權需求暴增，並逼近2021年迷因股熱潮之後波動率偏斜最高水平（skewed level）。

波動率偏斜(skew)一般是衡量價外買權相對於價外賣權的需求，或衡量價外買賣權相對於平價(at-the-money)買賣權的需求。然而這次情況主要是指前者。

另外衍生市場數據平台SpotGamma的數據顯示，截至15日輝達看漲期權的波動率偏斜度已升至去年6月以來最高。Mott資本公司創辦人柯莫（Michael Kramer）指出，輝達財報對美股而言是攸關美股關鍵的成敗時刻，且機率對輝達不利。若輝達展望無法大幅擊敗市場預期，美股漲勢恐怕將難以為繼。

SpotGamma創始人柯丘巴（Brent Kochuba）認為，一旦輝達公布財報後，期權市場波動率可能下跌，輝達相關個股的看漲期權價格也會跟進下滑，並帶動大盤出現回檔。一般而言，當投資人想在某個可能導致市場波動的事件前避險或進行投機交易，期權市場隱含的波動率就會上升；反之等到事件結束就會下跌。