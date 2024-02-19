台東馬偕醫院前院長王功亮 舉辦「醫心」新書發表會

國內婦癌大師、前台東馬偕醫院院長王功亮教授，18日在台北金石堂書店舉辦「醫心」新書發表會，在此本具婦癌治療歴史定位的專書中，王院長整理了其個人三十幾年的婦癌治療經驗，特別是引進了精準的達文西治療技術，不但讓台東地區的婦女得到最妥善的處理，王院長也不吝將其專業經驗傳承給後進的年輕醫師。

新書發表會中，王功亮院長感性的表示，在因緣際會下到了台東，而原本並非在人生規劃的台東執醫生涯居然一待就是3000多天，對於本身並非專長的醫院管理，卻在「硬著頭皮」的狀況下，擔起了「阿長」的角色，沒想到幾年後，居然能迅速的把台東馬偕醫院擴展成具「醫學中心級」的區域醫院！

馬偕醫療財團法人董事鄭宏足也表示，台東馬偕醫院在王功亮院長的領導下，已使台東偏鄉醫療的品質大為提升，而王院長也將最好的達文西手術儀器導入台東的醫療服務，尤其王院長除了在國內婦癌領域中具領導地位，在國際醫療舞台上也具影響力的角色！

受邀參加此次盛會的台灣長照醫學會理事長劉伯恩也表示，十幾年前，在國人認知上，台東地區是一個醫療落後的地區，但在王功亮院長的帶領下，引進了許多先進的醫療儀器，而更重要的是培養更多願意長駐的專科醫師，因此對於一些急重症的處理，已經成為遼闊的台東地區唯一有能力處理的醫療後送中心。同時也將台東急重症外轉率大大的下降，真正落實了急症在地化治療的願景。

劉伯恩進一步表示，醫療不只是治療病患的身體病痛，也要治療其心靈的傷痛。王院長就是一位實踐基督「愛人如己」信仰的有溫度的醫療宣教者！劉伯恩回憶在幾年前尼伯特颱風期間，有機會陪同王院長慰問一個傷勢不輕的弱勢患者，帶著似乎心事重重的表情躺在急診室時，這病患居然著急的詢問何時可以出院，因為他們全家人都要靠他外出工作才能糊口，如果躺在醫院太久，家人可能就會斷炊。

萬萬沒想到，王院長馬上安慰病患不必擔心家計問題，醫院會請社服部提供急難救助金，協助他完成醫療的療程！也因為王院長的愛心付出，幾年前也獲得了醫療奉獻獎的殊榮。