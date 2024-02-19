前往主要內容
工商時報LOGO

台東馬偕醫院前院長王功亮 舉辦「醫心」新書發表會

呼籲：齊力減少城鄉醫療差距

  • 工商時報 李水蓮
前台東馬偕醫院院長王功亮教授發表「醫心」新書，回憶偏鄉醫療心路歷程。圖／業者提供
前台東馬偕醫院院長王功亮教授發表「醫心」新書，回憶偏鄉醫療心路歷程。圖／業者提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國內婦癌大師、前台東馬偕醫院院長王功亮教授，18日在台北金石堂書店舉辦「醫心」新書發表會，在此本具婦癌治療歴史定位的專書中，王院長整理了其個人三十幾年的婦癌治療經驗，特別是引進了精準的達文西治療技術，不但讓台東地區的婦女得到最妥善的處理，王院長也不吝將其專業經驗傳承給後進的年輕醫師。

台灣長照醫學會理事長劉伯恩（左一）參與新書發表會，並感謝王院長對於減少城鄉醫療差距的貢獻。圖／業者提供
台灣長照醫學會理事長劉伯恩（左一）參與新書發表會，並感謝王院長對於減少城鄉醫療差距的貢獻。圖／業者提供

新書發表會中，王功亮院長感性的表示，在因緣際會下到了台東，而原本並非在人生規劃的台東執醫生涯居然一待就是3000多天，對於本身並非專長的醫院管理，卻在「硬著頭皮」的狀況下，擔起了「阿長」的角色，沒想到幾年後，居然能迅速的把台東馬偕醫院擴展成具「醫學中心級」的區域醫院！

馬偕醫療財團法人董事鄭宏足盛讚王功亮院長在婦癌治療的傑出貢獻。圖／業者提供
馬偕醫療財團法人董事鄭宏足盛讚王功亮院長在婦癌治療的傑出貢獻。圖／業者提供

馬偕醫療財團法人董事鄭宏足也表示，台東馬偕醫院在王功亮院長的領導下，已使台東偏鄉醫療的品質大為提升，而王院長也將最好的達文西手術儀器導入台東的醫療服務，尤其王院長除了在國內婦癌領域中具領導地位，在國際醫療舞台上也具影響力的角色！

受邀參加此次盛會的台灣長照醫學會理事長劉伯恩也表示，十幾年前，在國人認知上，台東地區是一個醫療落後的地區，但在王功亮院長的帶領下，引進了許多先進的醫療儀器，而更重要的是培養更多願意長駐的專科醫師，因此對於一些急重症的處理，已經成為遼闊的台東地區唯一有能力處理的醫療後送中心。同時也將台東急重症外轉率大大的下降，真正落實了急症在地化治療的願景。

劉伯恩進一步表示，醫療不只是治療病患的身體病痛，也要治療其心靈的傷痛。王院長就是一位實踐基督「愛人如己」信仰的有溫度的醫療宣教者！劉伯恩回憶在幾年前尼伯特颱風期間，有機會陪同王院長慰問一個傷勢不輕的弱勢患者，帶著似乎心事重重的表情躺在急診室時，這病患居然著急的詢問何時可以出院，因為他們全家人都要靠他外出工作才能糊口，如果躺在醫院太久，家人可能就會斷炊。

萬萬沒想到，王院長馬上安慰病患不必擔心家計問題，醫院會請社服部提供急難救助金，協助他完成醫療的療程！也因為王院長的愛心付出，幾年前也獲得了醫療奉獻獎的殊榮。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 光靠勞保勞退夠用嗎？ 每月爽領5萬被動收入 「退休金翻倍術」一招搞定

  2. 高股息不只有0056、00878！「這檔ETF天菜含息報酬率逾60％」

  3. 不是00929！八大官股買最兇的是「這檔」 20天狂掃逾13萬張

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。