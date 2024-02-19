軌道經濟發酵 北台中三建案百億總銷進場、單價估站穩6字頭

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北台中受惠捷運軌道經濟發酵，文心路沿線指標站點吸引了聯聚集團、豐邑機構、大鑫開發等建商購地卡位，將分別在文心路捷運沿線推出預售新案，三建案總銷合計高達125億元，市場預估單價站穩6字頭。

其中，聯聚建設子品牌理仁建設鎖定距離捷運文心中清站僅約3分鐘的北區，今年將推出「美感捷運宅」，基地面積約690坪，規劃打造地上23層、地下4層樓的預售新案，產品主打45坪純三房。由於基地位置坐擁地利之便，不只能快速連結水湳經貿園區，串聯七期新市政中心，又有水湳舊商圈、北平路與天津路熱鬧商圈的完善機能，在品牌力加持下，業界推估單價在6字頭以上。

此外，北屯區是台中最大的行政區，目前總人口數已突破30.4萬人、總戶數超過12萬戶，房價更因各項建設利多不斷攀升！根據樂居網統計，北屯區近一年來新成屋房價年漲幅高達11.53％，以北屯區三大高房價區14期、水湳經貿園區、單元八為例，近一年新成屋成交均價來到60.5萬元、72.02萬元、73.68萬元，漲勢相當驚人！

相較之下，北屯區內開發最早、由文心路軸線貫穿其中的四期重劃區，近一年中古屋成交均價則為52.02萬元，不僅價格相較穩定，又享有各項已蓬勃發展的完善機能，以及捷運沿線優勢，成為不少剛需族鎖定的購屋區域。

其中，大鑫開發建設在捷運綠線四維國小G5站旁、北屯公園第一排角地推出新案「琢寓」，產品規劃29至39坪二至三房。該案步行約3分鐘即能抵達捷運文心四維站，農曆春節期間接待中心賞屋人潮不斷，初三開工至初五期間迎來30多組賞屋客。

同樣鎖定捷運利多及成熟商圈的豐邑新案「文心O'Live」，距離捷運文心崇德G6站僅200米，將打造樓高30層、地下6層的超高層住宅大樓，產品規劃36至55坪、三至四房。目前該案實登揭露最高成交單價達68.9萬元，平均成交單價62.24萬元。

凱爾建築代銷負責人簡立凱指出，北屯區文心路捷運沿線氣勢一路走高，不僅運量不斷創新高，還吸引冠德（2520）、日勝生（2547）等北部建商爭相插旗搶進，帶動周邊房價明顯漲勢，文心路捷運軌道發酵，加上周邊商圈生活機能成熟，北屯都心單價站上6字頭已是趨勢。