中共二十屆三中全會七月召開

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外界關注的中共二十屆三中全會，將於七月在北京召開。綜合港媒報導，中共中央政治局30日開會決定，今年七月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見》。會議由中共中央總書記習近平主持。

報導稱，會議指出，改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期。面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須繼續把改革推向前進。全黨必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革。

會議強調，進一步全面深化改革要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習貫徹習近平總書記關於全面深化改革的一系列新思想、新觀點、新論斷，完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，進一步解放思想、解放和發展社會生產力、解放和增強社會活力，統籌國內國際兩個大局，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，以經濟體制改革為牽引，以促進社會公平正義、增進人民福祉為出發點和落腳點，更加注重系統集成，更加注重突出重點，更加注重改革實效，推動生產關係和生產力、上層建築和經濟基礎、國家治理和社會發展更好相適應，為中國式現代化提供強大動力和制度保障。

會議指出，經濟持續回升向好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。同時必須看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，開局良好、回升向好是當前經濟運行的基本特徵和趨勢，要增強做好經濟工作的信心。

會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持乘勢而上，避免前緊後鬆，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。

會議指出，要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出。要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。要做好宏觀政策取向一致性評估，加強預期管理。要積極擴大國內需求，落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案。要創造更多消費場景，更好滿足人民群眾多樣化、高品質消費需要。要深入推進以人為本的新型城鎮化，持續釋放消費和投資潛力。要實施好政府和社會資本合作新機制，充分激發民間投資活力。

會議強調，要因地制宜發展新質生產力。要堅定不移深化改革擴大開放，建設全國統一大市場，完善市場經濟基礎制度。要積極擴大中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨境電商出口，支持民營企業拓展海外市場，加大力度吸引和利用外資。

會議強調，要持續防範化解重點領域風險。繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要結合房地產市場供求關係的新變化，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。要持續推動中小金融機構改革化險，多措並舉促進資本市場健康發展。