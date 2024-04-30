勤業眾信：AI 智慧革命 創造韌性未來的永續之道

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勤業眾信聯合會計師事務所30日攜手台灣玉山科技協會舉辦「AI 智慧革命創造韌性未來-科技產業的永續之道」科技論壇，聚焦AI、永續、供應鏈三大議題，探討企業如何在科技革命中提升競爭力、多角化布局迎向智慧未來，除了企業內部需要轉型，企業應善用數位解方，並強化企業自身永續韌性與供應鏈管理以降低風險威脅。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，生成式AI對於市場帶來新一波成長動能，勤業眾信《2024全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告預估，截至2024年底，企業應用因生成式AI帶來的收益將達到每年百億美元。

勤業眾信聯合會計師事務所電力、公用事業與再生能源產業負責人林孟衞合夥律師指出，台灣近年積極推動再生能源建置，太陽光電及離岸風電的發電占比迅速提高。但近期也面臨光電用地短缺及離岸風場建造成本攀升等不易克服的瓶頸；加上AI浪潮所帶動的經濟成長、半導體產業及工業用電需求增加，以及電動車迅速普及等因素，現有的再生能源種類及建置進度可能將難以滿足未來的電力需求。因此，同時具備進口及在地生產可能性的氫能，勢將成為實現2050淨零轉型的重要能源類型。

相比積極制訂氫能專法、擴大布局跨國氫能供應鏈的日韓等亞洲鄰近國家，同樣面臨能源短缺的台灣實需加快制訂更清晰的氫能政策及法律規範，以引導海內外資金投入台灣氫能產業，加速實現氫能應用的商業可能性。推動台灣氫能市場的進一步發展，使氫能成為台灣未來的重要再生能源。

勤業眾信聯合會計師事務所電信、媒體及娛樂產業負責人溫紹群指出，企業面對轉型，科技應用是不可或缺的一部分；在推動永續供應鏈，常見的挑戰為供應鏈結構持續變動、缺乏ESG意識、供應商永續資訊複雜以及缺乏對供應商與市場的影響力與控制力。勤業眾信採取「數據化、透明化、績效化與差異化」四大轉型措施，結合數位工具以提升企業永續供應鏈的韌性與風險的能力，確認數據需求與來源，給予數據資料高規格資料防護，以提升供應鏈管理效能。