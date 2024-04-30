張錫：台股Q4再現高點 AI大發待「這時」

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【時報記者任珮云】國泰投信董事長張錫今天表示，目前台股在兩萬點附近盤整，並預期4Q前將維持此一趨勢。今年降息的力度不大，預計FED今年9月開始降息，今年降息幅度在1-2碼，這會對股市有所影響，降息循環啟動再加上對明年AI成長的預期下，第四季台股有機會再走強創高。台股若在2-3Q指數拉回，可擇優布局，18,500點季線會有強力支撐。在匯率方面，美元獨強會到第三季，至於日圓匯價在160則已經是底部！

張錫表示，AI產業仍然是長期趨勢，今年遇到的瓶頸特別是CoWoS的產能供應不足，在晶片供應將得到改善下，預計明年AI產業將有更大的突破。BG200今年很稀缺，明年才是主戰揚！因此，不必預測台股高點！

至於台股今年是否會有520行情?因為台股目前2萬點位置還不算低，要噴上去不容易，呈現長線保護短線的震盪！再來就要等到第四季，比較有可能走一波行情，主要是明年的AI真正開始成長，然後FED在九月開始降息，第四季進入降息循環。

張錫表示，今年AI需求很強，但受限於CoWoS的產能還不夠，所以其實今年就是說，你AI需求很強，問題是你沒有CoWoS，就沒有晶片，沒有晶片你的業績也不可能大發。關鍵晶片要到明年才會有量，就是說今年看起來這個AI很厲害，但明年才真正爆發。