《光電股》續虧 友達第1季每股淨損0.46元

【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)公布第1季財報，單季營收594.8億元，季減6.1％，年增16.2％，營業損失49.4億元，歸屬母公司業主之淨損35.3億元，每股虧損0.46元。友達指出，第1季電視面板價格逐步回升，車用事業以及垂直場域事業的營收亦持續成長，帶動月營收穩步往上；但筆電受淡季需求疲弱影響，加上太陽能工程營收認列因完工進度產生波動，使單季營收較上季下滑，在公司彈性調整產品組合及持續改善成本下，本業虧損程度並未進一步擴大。公司整體財務結構穩健，存貨天數46天，淨負債比19.4％，仍維持在相對健康的水位。

出貨面積方面，第1季面板總出貨面積達529.5萬平方米，季增4.1％，年增23.2％。

友達已於4月2日順利完成BHTC的收購，第2季將直接挹注垂直場域事業的營收。友達自身的車用事業、商用工控、太陽能工程、及其他垂直場域事業，也持續提供成長動能。在消費性電子產品部分，品牌積極為旺季需求進行備貨，刺激整體面板需求。友達短期的產出雖受地震影響，但在團隊的努力下生產與出貨已逐步恢復。展望未來，雖然全球通膨及戰爭的不確定性仍在，但公司基於穩健的財務體質，再加上BHTC加入後的全新局面，友達將資源集中在智慧移動、前瞻顯示技術及垂直場域事業，持續貫徹轉型目標。