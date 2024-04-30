春福深耕台南 2千多戶「春福安安」登場

春福機構堅持「共好哲學」，期許能夠從個人出發進而影響團隊再邁向社會共好，除了自己好、夥伴好、公司好，更要讓合作廠商與客戶都好。「沒有獨好，只有共好」的堅持，持續影響整個企業體系、合作廠商、購買客戶，春福機構堅持推出好的建築作品及好的售後服務，讓更多的客戶能買到安心的房子，圓滿萬戶家庭的夢想，讓共好精神持續傳遞下去。

春福機構認為，客戶的口碑就是最好的行銷！每一個建案都當成是蓋自己家一樣的用心呵護，要求各單位必須做到「自己先滿意、客戶才會滿意」的水準，始終將住戶放在心中的第一位，建築個案以細膩與貼心著稱，在台南地產圈做出好口碑，深受台南人支持愛戴。不斷努力推出新作品，在建築品質、格局規劃、使用機能、建材配置、公設規劃等方面都十分講究，深耕台南已經陸續推出11個市場口碑極佳的建築個案，累計銷售戶數達2103戶(表1)，透過口碑行銷(Word-of-Mouth Marketing)穩健經營，已經創造2千餘戶家庭的幸福生活，以及越來越紮實的市場口碑。

以春福機構旗下新春建設在台南市安南區長安里推出的「春福安安」建案為例，基地位置在長和路四段與鎮安路口就屬於區域核心地段，新春建設當初購置土地前進行詳細的市場調查，發現基地具備4大優勢(表2)，該案基地鄰近「北安商圈」、「安中商圈」，生活機能、交通通勤、優質學區、居住品質、綠憩饗宴的條件都很好，屬於房地產穩健增值的地段，新春建設於是買下基地，為「春福機構」的忠實客戶，再興建一棟「長期持有、穩健增值」的好宅。

除了地段的優勢之外，新春建設對於「春福安安」的建築規劃，遵循著集團「3心建築」升級版標準規範進行設計，包括(1)安心建築，專有區域地壁磚5年及防水保固10年、工程履歷、安心驗屋標章；(2)用心規劃，貼心收納、無毒建材、飯店美學；(3)貼心服務--售服APP、貼心客變服務、客變及驗屋說明會，在建材規劃上，選用「好宅」建築的標準配備，包括廚具選用大雅、林內三機，衛浴選用TOTO、Grohe、瑞士Laufen、Panasonic四合一暖風機等。

房地產專家表示，如果公設比33-35％，2房1衛浴的合理空間坪數(含公設比)，25-29坪是最佳配置，可以有2間雙人房，且居住空間舒適。如果規劃21-25坪，可能會是1間雙人房，配上1間單人房的空間，如果坪數是21坪以下，極有可能是「1+1」房且「+1房」通常小到無法住人。「春福安安」格局2房規劃坪數是24-28坪、3房36坪，符合專家說的「宜人居住」格局，是新春建設在規劃產品時，優先幫助戶設想的「人性居住空間尺寸」。公共設施的接待大廳、交誼廳、閱覽室、健身房、親子遊戲區、信箱區、曬被區都是「好宅」建築的標準配備。

根據實價登錄，2024年第1季「春福安安」平均成交單價站上每坪29.4萬元，高樓層、好景觀的格局站上「3字頭」，儘管如此，相較於鄰近區域「3-4字頭」的新建案而言，仍屬於親民價，這也是為什麼南科人都選擇住在長安里的主要原因。