嘉義觀光工廠蓬勃發展 2023年觀光工廠產值王由「它」奪冠！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據經濟部產業發展署統計，全台158家觀光工廠，2023年總產值達66億元、總來客數達到2,230萬人，創下歷年新高！其中，2023年觀光工廠產值王，由嘉義「佐登妮絲城堡」奪冠！

隨著觀光工廠設廠規模逐年擴大，預估2024年全台觀光工廠產值挑戰68億元，來客數上看2,300萬人；以台灣2,300萬人口計算，等同於今年每個人至少都會去一趟觀光工廠。

嘉義擁有眾多產業園區，因應疫後旅遊趨勢，觀光工廠蓬勃發展，也成為嘉義旅遊的特色景點。其中，最受矚目的莫過於座落在嘉義大埔美園區、耗資30億元打造的「佐登妮絲城堡」，佔地面積廣達1.5萬坪，採文藝復興時期巴洛克建築風格，由ㄇ字型三大棟建築組成，絕美的巴洛克風格，讓人不用飛出國也能飽覽歐式風景。

「佐登妮絲城堡」2022年10月開幕，短短五個多月，入園人數就突破百萬人次；更榮登2023年觀光工廠產值王，堪稱台灣最夯的觀光工廠熱門景點！

此外，想要採買進口海鮮，不能錯過位於嘉義湖子內重劃區的「大鼎冷鏈」，占地面積1,297坪，規劃企劃總部、加工廠房與販售商場，主體結構使用國產建材5,000磅混凝土，將水產本業結合美學設計，五彩繽紛的獨特建築外觀，還榮獲IF設計大獎！

由於大鼎冷鏈擁有FSSC22000「歐盟最高食品認證」的加工廠房，食材自產地收購或捕撈後，從加工、貯藏、運輸到配送，都能讓產品處於高保鮮的低溫狀態，包裝上利用安全包覆的貼體包裝技術，製造出透明的「澄形MORF膜法盒子」，不僅能將食材保持原貌，還能延長保鮮期，因此榮獲第三屆食創獎。

另外，玩具品牌《KHTOY》在嘉義打造全台最大、首創絨毛玩偶旗艦館，外觀為白色建築，全區佔地超過600坪，館內共三層樓，一樓規劃了10大主題展區，集結了迪士尼、三麗鷗、哈利波特、哥吉拉、寶可夢、蠟筆小新、卡娜赫拉的小動物等各超人氣IP角色，擁有超過1000種玩偶商品。

二樓還設有親子空間-小小雷克斯探險王國，可以讓小孩在此開心玩耍，三樓則是超大型絨毛玩偶的夢幻天地，展示完美巨型玩偶，絕對是玩具控的天堂！

「拾粹院鯖魚主題館」位在嘉義大林台糖生技園區，館外最吸睛的就是大片3D彩繪牆與9公尺高大金剛，是利用四個貨櫃堆積，再透過圖龍大師的巧手彩繪而成，吸引不少人打卡拍照。

館內販售鯖魚加工食品，入口處有大片投影互動體驗，只要一靠近，魚群就會聚過來，甚至會有鯊魚跑出來，畫面很壯觀。逛完後，還可以帶小朋友去附近的大林糖廠吃冰，安排周邊景點順遊。