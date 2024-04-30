網家虧損收斂 股價黑翻紅 法人因這原因保守看後市

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網路家庭（8044）第一季合併營收96.50億元，年減5.0％，對比2023年首兩季雙位數減幅明顯改善，今（30）日股價盤中也由黑翻紅，收盤上漲1.13％，不過，對於公司力拚全年營收正成長，稅前淨利轉盈的目標，法人認為，B2C競爭日趨激烈，預估2024年網家將持續虧損。

網家首季合併稅前淨損328萬元，相較過去四個季度顯著收斂，其中三月單月合併稅後淨利已翻正，獲利改善已見階段性成果，第一季合併稅後淨損2,996萬元，歸屬於母公司業主稅後淨損7,570萬元，單季每股稅後仍損失0.54元。

網家強調，目前毛利面臨市場激烈競爭而縮減，過去一年，網家積極整合轉投資子公司資源，擴大發揮集團整合綜效，旗下金融科技、交易市集、日本跨境電商等皆持續穩定貢獻集團獲利。

其中，來自金融科技事業首季營收貢獻5.17億元、營業利益貢獻約1.09億元。金融科技事業目前提供支付、分期、錢包、保險科技等多元FinTech產品服務。

網家全年展望首重強化營運體質、優化毛利，衝刺營收與獲利重返成長，並審慎看待未來幾季營運逐季向上，全年力拚營收正成長，稅前淨利轉盈。

群益投顧在報告中提到，網家1Q24季報，營收為96.50 億元，QOQ -20.82%，YOY -4.98%，1Q24整體營收仍受到B2C競爭日趨激烈的影響，營收YOY持續下滑；毛利率為12.88%，較4Q23增加2.92個百分點，也較1Q23增加1.07個百分點，主要是因為二十一世紀的違約金收入原本認列在業外，自1Q24起改認列在營收；業外收入為855 萬元，可明顯觀察到較4Q23的5,812萬元和1Q23的7,704萬元減少，這就是二十一世紀的違約金收入改認列在營收的關係；稅後純益為-2,996萬元；稅後EPS -0.53元，虧損有較1Q23減少，主要是因為較高毛利的Non-3C和金融科技的比重提升，以及廣告投放和營運效率的提升所貢獻。

展望2024 年，台灣線上消費滲透率仍不到15%，低於韓國、中國、美國、印尼和新加坡等國家，代表台灣在線上消費尚有很大的成長空間。2023年受到景氣下滑的影響，以及解封後民眾外出購物意願提高，線上消費力道減弱，公司認為這些不利因素2024 年能逐漸淡化，這次法說表示希望營收YOY能重返成長軌道，而在獲利的部分，公司則希望2024年能轉虧為盈，不過群益認為B2C競爭日趨激烈，預估2024年將持續虧損。

綜合以上，預估2024年營收為412.30億元，YOY +0.39%；稅後純益為-1.23億元；稅後EPS -0.85 元。

網家2023年受到景氣下滑的影響，以及解封後民眾外出購物意願提高，線上消費力道減弱，這些不利因素2024年將逐漸淡化，預估2024年營收能重拾成長，不過營收未達規模，且B2C競爭日趨激烈，預估2024年將持續虧損。