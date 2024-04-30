陽明交大六家學區蓋商辦？ 校長稱：是產學共創研發大樓

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陽明交通大學師生連署反對校方將在竹北六家學區蓋商辦大樓，並質疑會破壞民俗公園客家古蹟群，校長林奇宏30日受訪指出，計畫的是「產學共創研發大樓」，絕對不是商辦大樓，目前仍在溝通的過程，也還未定案，看到這種連署感到很遺憾！

陽明交大客家學院緊鄰民俗公園內的林家祠、忠孝堂、大夫第及問禮堂等古蹟群，林奇宏指文化的保存很重要，更重要的是在原有的文化上做耕耘及發揮，研擬興建的「產學共創研發大樓」並未動到民俗公園。

林奇宏說，政府目前在推動產學共創，目的是什麼？就是不能所有資源都是政府負擔，讓產業界也願意投入資源，讓學校透過產業界的資源導入，使用主軸和內涵是由學校來主導安排，這也是全球的趨勢。

林奇宏說，產業資源的使用，將挹注客家學院文化經營和教學研發等，在這過程中包括客家學院的老師和附近居民，校方會再做進一步溝通討論，絕對不是商辦大樓。

林奇宏並說，學院後方停車場長時間被附近居民佔用，過去2、3年花了一些功夫去維持，研擬興建的產學研發大樓，未來會怎麼發展，大家可以一起來討論，校內有正常的溝通管道，很遺憾看到卻用連署方式表達。

林寄宏說，此案正在溝通的過程，有些流程要先走要搭配，是序列性的平行前進，並不表示此計畫已定案，可能有些老師不清楚行政流程，若是每件事情都要一樣扣一樣進行，包括環評等一個案子可能3年都沒辦法走完。

林奇宏並說，客家學院是大學進駐竹北六家，身肩教育的責任，著眼於客家文化的研究與傳承，不是文化保存單位，此案是同時並進做溝通，收集大家對此空間使用的想像，大家對客家文化未來有什麼願景是最重要的，可以用更正面的態度來看此案。

林宏奇指產學共創研發大樓，設置的內容會再溝通更多的討論有共同的願景，未來研發主題若與客家文化研究相關會更好，感謝當年地主提供土地，學校在使用上一定會尊重原來土地。