接見自民黨青年局訪團 蔡英文：深化台日關係實現自由開放印太願景

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總統蔡英文今（30）日上午接見「日本自民黨青年局長鈴木貴子訪台團」，感謝日本在台灣發生震災時，不分官方或民間對台灣的關懷，以及在美日峰會、美日菲峰會及G7外長會議與其他成員國都發表聲明，重申台海和平對國際社會的重要性。期盼持續深化台日關係，攜手實現「自由開放的印度太平洋」願景，共同守護區域的和平及繁榮。

蔡英文致詞時首先歡迎訪賓來到台灣，日本自民黨的好朋友都會固定訪問台灣，台日之間有如此良好的互動，也是青年局所建立起的傳統。

蔡英文說，今天很高興看到鈴木貴子局長在上任後首次率團來訪，以行動表達對台灣的支持。鈴木局長是自民黨青年局第二任女性局長，具有女性參政的積極意義，相信在這個議題上有許多心得可以交流。

蔡英文提到，這個月初台灣發生震災，日本岸田文雄首相第一時間就為台灣加油打氣，日本政府也捐款協助災後重建工作，她知道自民黨的朋友們，都很關心震災的重建工作，也發起募款活動。

她談到，過去這段時間，台灣民眾到日本旅行也都會看到援助花蓮的募款箱，感受到日本不分官方或民間對臺灣的關懷。目前，募款金額已超過新台幣1億，並且持續增加，她要特別代表台灣人民感謝自民黨及日本各界友人，展現對台灣的真摯情感。

蔡英文說，這個月舉行的美日峰會、美日菲峰會及G7外長會議，日本和其他成員國都發表聲明，重申台海和平對國際社會的重要性。未來，台灣也會繼續和日本，及全球的民主夥伴，一起守護區域的和平及繁榮。

她進一步強調，無論是區域的和平穩定，或是台日友好的情誼，都需要每一代人的共同努力。相信青年世代的參與，不僅能將累積成果傳承下去，也能帶來創意和活力。

蔡英文表示，她期待自民黨青年局能夠和台灣更多民間組織合作，不僅深化台日關係，也讓台灣和日本攜手實現「自由開放的印度太平洋」願景，並祝福訪團行程圓滿、順利。

鈴木致詞時首先感謝蔡總統撥冗接見。每年這個時期，自民黨青年局都會組團來臺訪問。蔡總統8年任期，不僅發揮高度領導統御能力，也竭盡所能推動台日關係，訪團此行能當面向蔡總統表達由衷感謝，深具意義。

鈴木提到，蔡英文是台灣第一位女性總統，更是日本女性典範，此次訪團成員包括友納理緒參議員也是女性，期盼能與蔡總統就女性從政等相關議題交換意見。她說，蔡總統8年任內，雖然面臨新冠疫情以及許多天災等挑戰，但台灣所採取的各項措施，深受世界各國肯定，蔡總統所發揮的領導統御才能也廣受世界各國矚目。

鈴木說，剛才蔡總統致詞時特別感謝日本政府與國民，對4月3日花蓮地震捐贈善款或提供援助，令人感到溫馨。以往日本發生災害時，蔡總統都會在第一時間，在社群媒體以日文向日本國民表達慰問之意，相信這些溫暖舉動也觸動日本人民的心。

鈴木認為，台日非常堅韌、深厚情誼的最佳證明，就是4月3日花蓮發生地震的隔天，自民黨青年局即呼籲各界捐款，之後包括日本47個都道府縣、所有自民黨地方黨部、幹部及歷屆局長都捐贈善款；今年1月1日，日本石川縣能登半島發生強烈地震，台灣也在第一時間伸出溫暖的援手，並且提供許多協助，這些都顯示台日關係穩固，也是人跟人、心跟心相互連結的最佳證明。

鈴木表示，任何訴諸於武力的威脅都是不受容許的，蔡英文曾經說過，文攻武嚇或言論威嚇都不見容於國際社會，不論發生任何狀況，我們都必須要互相尊重；蔡總統這些強而有力的訴求充滿溫暖，也是所有未來國家領袖應具備的特質。

鈴木強調，未來，自民黨青年局會承繼台日之間穩固的友好關係，也會扮演負責任的年輕世代政治人物的角色，讓台日關係的發展更上層樓。

訪賓一行尚包括參議員藤井一博、眾議員金子俊平、山本左近、參議員友納理緒、日本青年會議所（JC）「日台友好之會」會長麻生將豐等，由外交部長吳釗燮、「日本台灣交流協會」台北事務所代表片山和之及「台灣日本關係協會」秘書長范振國陪同，前來總統府晉見總統，國安會秘書長顧立雄也在座。